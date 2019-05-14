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Козлов я
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
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14.05.19 16:44
Серый волк
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Маркс: Кстати, для полноты ощущений нужно оставлять несколько кабинок с манекенами и открытыми дверями Зачем хорошие вещи портить. В акимате полно чиновников, которые это колесо закупили и прочих...
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На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину

14 мая 2019, 13:42 |  Происшествия

Неплотно закрытые двери стали причиной инцидента на колесе обозрения в Рудном, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В отделе строительства города провели расследование по факту инцидента на колесе обозрения. 

"Причиной инцидента стала неправильная эксплуатация. На кадрах видно, что дверь была полностью не закрыта. Был зацеп опоры за дверь кабинки. В правилах эксплуатации сказано, что при движении колеса после посадки необходимо двери закрывать. А тут они не были закрыты", - пояснил руководитель отдела строительства акимата города Рудного Динмухамбет Тлеуов.

Работу колеса приостановили 12 мая. Уже сегодня, по заверению чиновников, аттракцион будет работать в штатном режиме.

Видео с переворачивающейся кабинкой на колесе обозрения в Рудном появилось в сети.  На кадрах запечатлено, как одна из кабинок застыла в перевернутом положении и через несколько секунд с грохотом вернулась обратно. Людей в кабинке не было.

 
 
 
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Публикация от Наша Газета|Новости|Костанай (@ng.kz_)13 Май 2019 в 10:49 PDT

Колесо обозрения было официально открыто 1 мая этого года. Ролик вызвал шквал возмущения у жителей города. Изначально они были против строительства такого дорогостоящего аттракциона. На его возведение из местного бюджета потратили 330 миллионов тенге.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16235
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто должен был - плотно закрыть двери?... :-o :-o
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§ Маркс
Re: На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.05.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
В правилах эксплуатации сказано, что при движении колеса после посадки необходимо двери закрывать.

Ну так в кабину же никто не сел, а раз не было посадки - значит закрывать двери не обязательно.

Кстати, для полноты ощущений нужно оставлять несколько кабинок с манекенами и открытыми дверями. Когда кабинка будет переворачиваться, манекены будут весело сыпаться с высоты, добавляя аттракциону остроту ощущений. Можно привязывать к манекенам мешочки с красной краской, которые лопаясь будут заливать манекены и площадь под колесом липкой субстанцией, создавая при прокрутке эффект жуткого апокалипсиса.

А потом снимать на камеру лица покидающих аттракцион счастливчиков и показывать в юмористической программе местного телевидения "Остаться в живых". Нужно же как-то творчески подходить к развлечениям, а не нудно крутить эту скучную шарманку. Тем более и смотреть-то там внизу, откровенно говоря, не на что, не Лос-Анджелес простирается под ногами все-таки.
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§ Серый волк
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10118
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.05.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Кстати, для полноты ощущений нужно оставлять несколько кабинок с манекенами и открытыми дверями

Зачем хорошие вещи портить. В акимате полно чиновников, которые это колесо закупили и прочих разных.
Некоторые похоже чисто манекены. Раньше строители мостов под пролет вставали, когда мост при приёмке нагружали на полную проектную. :lol:




[Исправлено: Серый волк, 14.05.2019 - 13:10]
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§ Козлов я
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.05.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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