На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Неплотно закрытые двери стали причиной инцидента на колесе обозрения в Рудном, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В отделе строительства города провели расследование по факту инцидента на колесе обозрения.
"Причиной инцидента стала неправильная эксплуатация. На кадрах видно, что дверь была полностью не закрыта. Был зацеп опоры за дверь кабинки. В правилах эксплуатации сказано, что при движении колеса после посадки необходимо двери закрывать. А тут они не были закрыты", - пояснил руководитель отдела строительства акимата города Рудного Динмухамбет Тлеуов.
Работу колеса приостановили 12 мая. Уже сегодня, по заверению чиновников, аттракцион будет работать в штатном режиме.
Видео с переворачивающейся кабинкой на колесе обозрения в Рудном появилось в сети. На кадрах запечатлено, как одна из кабинок застыла в перевернутом положении и через несколько секунд с грохотом вернулась обратно. Людей в кабинке не было.
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Колесо обозрения было официально открыто 1 мая этого года. Ролик вызвал шквал возмущения у жителей города. Изначально они были против строительства такого дорогостоящего аттракциона. На его возведение из местного бюджета потратили 330 миллионов тенге.
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