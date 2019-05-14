В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили
У акимата города появились вопросы к подрядчикам и к специалистам, которые дали разрешение на ввод аттракциона в эксплуатацию, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Колесо обозрения, которое 1 мая открыли в городе Рудный Костанайской области, остановили из-за дефектов при строительстве.
Жители города сняли на видео, как кабинки колеса сильно раскачиваются и переворачиваются вверх ногами.
Заместитель акима города по коммунальным вопросам Ануар Ескатов сообщил, что людей в дефектных кабинках не было, а сам аттракцион остановили 12 мая.
"Мы собрали специалистов, они сейчас занимаются изучением дефектов. Безусловно, меры примут не только к подрядчикам, но и к людям, которые принимали работу, отвечали за качество. Есть организатор, который выдавал сертификат. Комплексно будем разбираться. Пока наша позиция такая, что есть вопросы по сертификату", – сказал замакима.
Из бюджета Рудного на строительство колеса в прошлом году выделили 330 млн тенге. Жители города сразу были настроены против дорогостоящего аттракциона. Но по мнению властей, 42-метровое колесо обозрения должно сделать небольшой город инвестиционно-привлекательным.
Беспокойство у рудничан также вызывало и то, что сварочные работы проводились зимой, соответственно снижалась прочность швов и устойчивость конструкции в целом.
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