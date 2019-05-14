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В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили

14 мая 2019, 11:02 |  Происшествия

У акимата города появились вопросы к подрядчикам и к специалистам, которые дали разрешение на ввод аттракциона в эксплуатацию, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Колесо обозрения, которое 1 мая открыли в городе Рудный Костанайской области, остановили из-за дефектов при строительстве.

Жители города сняли на видео, как кабинки колеса сильно раскачиваются и переворачиваются вверх ногами.

 
 
 
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Публикация от Наша Газета|Новости|Костанай (@ng.kz_)13 Май 2019 в 10:49 PDT

Заместитель акима города по коммунальным вопросам Ануар Ескатов сообщил, что людей в дефектных кабинках не было, а сам аттракцион остановили 12 мая.

"Мы собрали специалистов, они сейчас занимаются изучением дефектов. Безусловно, меры примут не только к подрядчикам, но и к людям, которые принимали работу, отвечали за качество. Есть организатор, который выдавал сертификат. Комплексно будем разбираться. Пока наша позиция такая, что есть вопросы по сертификату", – сказал замакима.

Из бюджета Рудного на строительство колеса в прошлом году выделили 330 млн тенге. Жители города сразу были настроены против дорогостоящего аттракциона. Но по мнению властей, 42-метровое колесо обозрения должно сделать небольшой город инвестиционно-привлекательным.

Беспокойство у рудничан также вызывало и то, что сварочные работы проводились зимой, соответственно снижалась прочность швов и устойчивость конструкции в целом.


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Комментарии к новости
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§ Букет счастья
Re: В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 14.05.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуткий аттракциончик
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§ maxsaf
Re: В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто цены поднимайте вдвое. Колесо обозрения + американские горки, два в одном. Выпасть то из кабинки все равно нельзя, двери то закрыты, а адреналин можно уже на земле вытряхнуть :lol:
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§ Гога
Re: В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.05.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Но по мнению властей, 42-метровое колесо обозрения должно сделать небольшой город инвестиционно-привлекательным Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34765#803237
Ага , Нью-Васюки! Думали каким местом ? Или думали сколько себе отпилить?
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§ директор пляжа
Re: В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.05.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сильно раскачиваются и переворачиваются вверх ногами.

Быть может они не поворачиваются на очередном круге, ввиду заедания поворотных механизмов (подшипников)а опрокидываются при подъеме с открыванием дверей?
Как они могут поворачиваться вверх ногами, сами что-ли? Когда они (кабинки) ВИСЯТ а не движутся..
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§ drakon
Re: В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16235
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выпасть то из кабинки все равно нельзя, двери то закрыты

Максаф, ты чё? Видео не смотрел?
Дверки то - открылись... :-o
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§ alex_60
В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да, ты только по телику теперь.
Хотя мне тоже пофик...я на новом кОстанайском то не ездил.
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§ Змея Подколодная
В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акт ввода в эксплуатацию кто то же подписал. Сейчас выяснится, что фамилия в документе неразборчиво написана)
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§ Маркс
В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.05.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и задумано. Аттракцион в аттракционе. Причем это неуправляемый эффект для любителей пощекотать нервы. Скучно же так крутиться без выплеска адреналина. Не надо ничего исправлять, сейчас потянутся экстремалы со всего мира, чтобы испытать себя на прочность. Молодцы рудничане, хорошая инвестиция.
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§ yudjin
В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5902
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.05.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Аттракцион в аттракционе.

Надо и расценки увеличивать:
Прокат на колесе - 500
Прокат на колесе с "солнышком" - 1000
Наблюдение за прокатом на колесе "с солнышком" - 1500
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§ Серый волк
Re: В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10118
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.05.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Надо и расценки увеличивать: Прокат на колесе - 500 Прокат на колесе с "солнышком" - 1000 Наблюдение за прокатом на колесе "с солнышком" - 1500


Наблюдение за чиновником, разорившем Пятую авеню убежавшими в Рудный инвестициями почём будет?

Цитата:
по мнению властей, 42-метровое колесо обозрения должно сделать небольшой город инвестиционно-привлекательным


Стоят поди у всяких Рокфеллер центров в глубокой печали смолят Мальборо.
Инвестиции уходят! :lol:
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§ drakon
В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16235
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Инвестиции уходят! :lol:

В какой-то, Рудный... :lol: ;-)
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