Буккроссинг и чтение своих стихов - “Кitap fest” впервые прошел в Костанае
Елена КОРШУН
Первый книжный фестиваль “Кitap fest” провели сегодня, 9 апреля, в Костанайском государственном педагогическом университете имени У. Султангазина. Организовали мероприятие студенты университета и школа адаптации и социализации детей «Қарлығаш».
Участие в фестивале приняли сотрудники ОУНБ им. Толстого, библиотеки для детей и юношества им. Алтынсарина, библиотеки КГПУ и центральной городской библиотеки им. Островского, представившие свои книжные выставки.
В рамках фестиваля провели буккроссинг (книгообмен) - по словам организаторов, только 10 студентов решили «освободиться» от старых книг.
Перед студентами выступили создатель образовательного центра «Edukey» Ануар Газис, основатель магазина «Тай маркет» Оксана Зайнулина, поэтесса и писательница Яна Федорович, чемпионка Азии по паратанцам Малика Мухтарова.
Затем студенты и несколько приглашенных поэтов прочитали авторские стихи в рамках площадки «Художественное слово».
Немного смутил тот факт, что среди приглашенных спикеров практически не было тех людей, которые были бы действительно причастны к книжному делу и к книгам вообще: профессиональных местных литераторов, руководителей литературных студий, представителей издательств.
- Мы пригласили литераторов, которые были бы на уровне с нашими студентами, так как подумали, что более маститые авторы не согласятся принять участие в нашем мероприятии, - прокомментировала "НГ" директор школы адаптации и социализации детей «Карлығаш» Асия БЕКЕНОВА. - Этот фестиваль был первым, в следующем году мы проведем его на более высоком уровне с учетом допущенных ошибок.
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