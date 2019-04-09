Форум
Анатолий Сальник
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться. Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой. ...
09.04.19 18:47
maxsaf
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Заранее поздравляю :-)
09.04.19 18:44
КГСПС
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
О каком выдвижении речь? По закону оно закончилось 25 минут назад! :-o
09.04.19 18:27
Козлов я
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Марсианский пейзаж...
09.04.19 18:20
КГСПС
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
Вот всё и встаёт на свои места.Внеочередные выборы может объявить только президент, поэтому Токаева таковым и сделали, а не и.о.А сами выборы нужны, чтобы новый президент стал легитимным и у народа,...
09.04.19 17:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Буккроссинг и чтение своих стихов - “Кitap fest” впервые прошел в Костанае

Елена КОРШУН

9 апреля 2019, 17:36 |  Культура

Первый книжный фестиваль “Кitap fest” провели сегодня, 9 апреля, в Костанайском государственном педагогическом университете имени У. Султангазина. Организовали мероприятие студенты университета и школа адаптации и социализации детей «Қарлығаш».

Участие в фестивале приняли сотрудники ОУНБ им. Толстого, библиотеки для детей и юношества им. Алтынсарина, библиотеки КГПУ и центральной городской библиотеки им. Островского, представившие свои книжные выставки.

В рамках фестиваля провели буккроссинг (книгообмен) - по словам организаторов, только 10 студентов решили «освободиться» от старых книг.

Перед студентами выступили создатель образовательного центра «Edukey» Ануар Газис, основатель магазина «Тай маркет» Оксана Зайнулина, поэтесса и писательница Яна Федорович, чемпионка Азии по паратанцам Малика Мухтарова.

Затем студенты и несколько приглашенных поэтов прочитали авторские стихи в рамках площадки «Художественное слово».

Немного смутил тот факт, что среди приглашенных спикеров практически не было тех людей, которые были бы действительно причастны к книжному делу и к книгам вообще: профессиональных местных литераторов, руководителей литературных студий, представителей издательств.

- Мы пригласили литераторов, которые были бы на уровне с нашими студентами, так как подумали, что более маститые авторы не согласятся принять участие в нашем мероприятии, - прокомментировала "НГ" директор школы адаптации и социализации детей «Карлығаш» Асия БЕКЕНОВА. - Этот фестиваль был первым, в следующем году мы проведем его на более высоком уровне с учетом допущенных ошибок.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.04.19 16:58 Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
09.04.19 16:24 Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
09.04.19 16:18 Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
09.04.19 14:03 Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
09.04.19 13:03 Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
09.04.19 12:08 Президентские выборы в Казахстане могут пройти уже в июне — эксперты
09.04.19 11:39 Токаев выступит с обращением к гражданам Казахстана
09.04.19 11:29 Чтобы встретить дома весь Казахстан - чемпионат области по тяжелой атлетике прошёл в Костанае
09.04.19 10:36 Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
09.04.19 10:30 Воспитанники детдомов и интернатов выступили на гала-концерте областного фестиваля «Детство без границ» в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 2
Всего: 240

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх