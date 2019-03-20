День моряка-подводника отметили в Костанае

В праздничном мероприятии, которое прошло во вторник, 19 марта, в областной библиотеке им. Толстого, приняли участие жители Сарыкольского района и Костаная, служившие в подводном флоте, а также курсанты военно-патриотического клуба "Альбатрос".

Сейчас в Костанайской области проживают 30 моряков-подводников.

- Наш клуб "Ветераны-подводники" был создан три года назад при общественном обьеденении "Моряки Костанайской области", - рассказал "НГ" руководитель клуба Игорь ШИЛОВ. - Тогда-то и зародилась идея отпраздновать день моряка-подводника. Сегодня мы собираемся вместе уже третий раз. Очень важно помнить эту дату, так как, скорее всего, больше моряков-подводников не будет, ведь Казахстан не имеет выхода к океану. Поэтому нужно сохранить эту историю для потомков. После первой встречи мы решили создать книгу, чтобы сохранить воспоминания тех, кто когда-то защищал родину под водой.

Собравшиеся вспоминали былые времена, смотрели видеоролики со старыми фотографиями, общались с ребятами из ВПК "Альбатрос".

Служба моряков-подводников - тяжёлая ноша. Несколько месяцев вдали от дома, огромные нагрузки на здоровье, ответственность за себя и друзей в экипаже.

- Я служил на Тихоокенском флоте, на атомной подводной лодке, - вспоминает старшина первой статьи Жарылкасын БАЙМУРАТОВ. - В 1973 году у нас была авария - мы шли в надводном положении, столкнулись с гражданским судном. В тот день погибли 27 моих сослуживцев. Я был в другом отсеке, смог спастись.

Память о моряках, которые не вернулись из походов, почтили минутой молчания.

Тяжелее всего приходится родным подвдников, которые ждут возвращения мужей и сыновей из похода порой по 3 месяца.

- Но с такими людьми легко жить, ведь они уже привыкли к порядку и дисциплине, - рассказывает жена моряка-подводника Валентина ДЕСЯТОВА. - Каждый год мы отмечаем морские праздники. Это уже наша традиция. А ещё моряки - очень верные. В браке мы уже 41 год.

Подводники отмечают - те, кто служил на одном корабле, остаются друзьями навсегда. Они на самом деле боевое братство.

- Из Сарыкольского района вместе со мной призвали 13 человек, кто-то стал надводником, а я - наоборот, - вспоминает мичман Юрий ЯЦЕНКО. - Три года отслужил срочную, потом работал по контракту. Шесть раз ходил на боевые задания. Сегодня на пенсии, но вспомнить есть что, теперь с сослуживцами встречаемся только неформально.

Юрий ЯЦЕНКО (второй слева)

Дата для праздника была выбрана в связи с событием, произошедшим 19 марта (по старому стилю 6 марта) 1906 года. В этот день по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей - подводные лодки, а в состав российского флота включены 20 подводных лодок «Форель», а также построенные к тому времени субмарины типов "Касатка", "Осётр" и "Сом".