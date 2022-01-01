Комедия – один из самых популярных жанров в кино. 2025 год порадовал зрителей множеством интересных комедийных проектов. Эксперты портала ГидОнлайн выбрали несколько фильмов, которые заслуживают вашего внимания.

«Голый пистолет»

Когда-то «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном буквально взорвал мировую киноиндустрию, породив множество клонов и последователей. Не стоит забывать и про два продолжения. В 2025 году франшиза вернулась и не менее триумфально. На этот раз с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон. И если Лиам Нисон оказался просто на своем месте, то Памела Андерсон стала настоящим открытием.

Однако посмотреть фильм стоит не только ради этого экранного дуэта и захватывающего сюжета. Создатели возрожденного «Голого пистолета» постарались наполнить его отличными шутками. При этом не постеснялись пройтись не только по стандартам детективов, но и безжалостно высмеяли современные реалии. Достаточно сказать, что в образе главного злодея-миллиардера легко угадывается никто иной, как Илон Маск.

«Под прикрытием»

Британское кино практически каждый год радует смешными комедиями. В этот раз главной сенсацией стал проект Тома Кингсли, известного по своим телевизионным ситкомам «Под прикрытием». В проекте приняли участие опытная, но не очень известная Брайс Даллас Ховард, популярный британский комик Ника Мохаммед и Орландо Блум, который резко перезапустил свою карьеру.

Сюжет фильма сам по себе забавный. Трем неудачникам, которые занимаются на актерских курсах, предлагают интересные роли. Им предстоит сыграть преступников за 200 фунтов. Есть только один нюанс: играть предстоит в реальной банде по заданию полиции. Естественно, это приводит к самым разнообразным приключениям: всегда опасным и всегда смешным.

«Смерть единорога»

Фильм представляет собой очень редкое смешение жанров. Тут и немного хоррора, и много сказки, и капелька социальной драмы, но, конечно, комедии намного больше. Снял его дебютант Алекс Шарфман, он же предложил идею и написал сценарий, а продюсерам удалось собрать просто феноменальный состав: Пол Радд, Дженна Ортега, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Уилл Поултер. Но главной звездой стал все же сюжет.

История начинается с того, что Эллиот (Радд) спешит со своей дочерью Ридли (Ортега) на машине к своим работодателям – семейке фармацевтических магнатов. И совершенно случайно сбивают сказочного единорога. Оказывается, что кровь этого мифического существа может вылечить буквально любые болезни. И пока люди мечтают о будущих барышах, другие единороги, которые оказались совсем не милыми, готовят страшную месть. Результат получило немного диким и шокирующим, но очень смешным.

