Сухой остаток. С 27 июля по 3 августа
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 64 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 47;
- зарегистрированы 5 разводов;
- зарегистрированы 67 новорожденных: 33 девочки и 34 мальчика. Имена недели: Давид, Азим, Темирлан, Абдусалам, Тимофей, Айтуар, Еркежан, Нурали, Георгий, Асанали, Алисия, Жансулу, Жанель. Самому молодому папе - 23 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 44 года;
- умерли 76 человек: 31 женщина и 45 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 569 вызовов, из них 1 232 - к детям;
- поступили 16 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 11 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 240 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- совершены 64 выезда, в том числе 14 на пожары, 30 - на случаи горения, 20 - на аварийно-спасательные работы;
- в областной центр крови обратились 465 человек, 335 из них стали донорами. Бригада на выезде совершила забор крови у 36 жителей Рудного, 27 жителей Алтынсаринского района и 31 сотрудника Allur («СарыаркаАвтоПром»).
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 543 правонарушения;
- в медицинский вытрезвитель помещены 589 человек;
- за прошедшую неделю выявлены 2 886 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 29 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
