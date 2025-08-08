По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 64 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 47;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 33 девочки и 34 мальчика. Имена недели: Давид, Азим, Темирлан, Абдусалам, Тимофей, Айтуар, Еркежан, Нурали, Георгий, Асанали, Алисия, Жансулу, Жанель. Самому молодому папе - 23 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 44 года;

- умерли 76 человек: 31 женщина и 45 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 569 вызовов, из них 1 232 - к детям;

- поступили 16 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 11 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 240 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 64 выезда, в том числе 14 на пожары, 30 - на случаи горения, 20 - на аварийно-спасательные работы;

- в областной центр крови обратились 465 человек, 335 из них стали донорами. Бригада на выезде совершила забор крови у 36 жителей Рудного, 27 жителей Алтынсаринского района и 31 сотрудника Allur («СарыаркаАвтоПром»).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 543 правонарушения;

- в медицинский вытрезвитель помещены 589 человек;

- за прошедшую неделю выявлены 2 886 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 29 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.