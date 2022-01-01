Куда пойти с 7 по 13 августа
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
8 августа,
15.00
«История без конца» - открытие выставки экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев
8 августа,
15.00
«Души и сердца вдохновения» - открытие выставки живописных и графических произведений второй половины ХХ века, в центре которых - человек труда
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
14 августа,
19.00
Концерт выпускников студии Александра Калугина «Туған елге тағзым», посвящение памяти маэстро Александра Калугина «Ұстазға тағзым».
В программе: звезда казахстанской эстрады, солист группы «NinetyOne» Alem; ведущий солист Казахского национального театра опера и балета имени Абая Балуан Беркенов; лауреат международных конкурсов Айгерим Муратова.
0+. С 5 лет покупается отдельный билет. С едой и напитками вход воспрещен
