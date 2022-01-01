НашАфишка

Куда пойти с 7 по 13 августа

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

8 августа,

15.00

«История без конца» - открытие выставки экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев

8 августа,

15.00

«Души и сердца вдохновения» - открытие выставки живописных и графических произведений второй половины ХХ века, в центре которых - человек труда

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

14 августа,

19.00

Концерт выпускников студии Александра Калугина «Туған елге тағзым», посвящение памяти маэстро Александра Калугина «Ұстазға тағзым».

В программе: звезда казахстанской эстрады, солист группы «NinetyOne» Alem; ведущий солист Казахского национального театра опера и балета имени Абая Балуан Беркенов; лауреат международных конкурсов Айгерим Муратова.

0+. С 5 лет покупается отдельный билет. С едой и напитками вход воспрещен