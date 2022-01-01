Приборы учета тепла, установленные в многоэтажных домах за счет жильцов, теперь будут безвозмездно передавать на баланс поставщиков этой услуги. Правильное ли решение приняли Парламент и Правительство Казахстана? Да. Вся система теплоснабжения будет в одних руках, что повысит ее надежность.

Да. Жильцам не нужно будет собирать деньги на поверку и обслуживание счетчиков.

Нет. Из-за новых расходов резко повысят тариф на тепло для всех потребителей.

Нет. Счетчики - это имущество жильцов, чьи права будут нарушены этим законом.

