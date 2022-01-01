Костанайский областной историко-краеведческий отметил 110 лет со дня основания



Народный дом. В 1930-1980-х гг. - здание музея. Сейчас - управление культуры / Фото облгосархива



Датой основания музея принято считать 1 августа 1915 года. Но архивные источники свидетельствуют еще и том, что в 1895 году генерал-губернатор Барабаш (Кустанайский уезд входил в Тургайскую область) открыл областной статистический комитет в Оренбурге. Руководство нашим регионом велось оттуда. А в 1899 году при облстаткомитете был организован естественно-исторический и промышленный музей.

В начале 20-го века общественность стала интересоваться историей культуры нашего региона, его природой. Она и стала инициатором создания уездного краеведческого музея.

Население нашего края распределялось по сословиям: дворяне потомственные и личные, духовенство, почетные граждане, купечество, мещане, крестьяне, колонисты, отставные солдаты, состоящие на действительной службе, иностранные подданные, казаки, киргизы (казахи), монахини в общинах (сведения 1905 года). В их частных коллекциях хранилось много интересных вещей - от археологических находок древности до ценных исторических документов и фотографий. Чтобы не утратить все это достояние, появилась необходимость в создании общественного музея.



Жительницы Кустаная Зоя Гордеева и Аида Пестрякова. Начало 1920-х гг. / Фото из фонда музея



Жительница Кустаная Зина Есипова. Начало 1920-х гг. / Фото из фонда музея

Изначально функция музея была учебно-просветительная, для учеников школ и училищ. Из архивных источников известно, что первыми экспонатами стали наглядные пособия Кустанайского реального училища и женской гимназии. Ютился музей в двух комнатах небольшого городского деревянного здания. В 1919 году перешел в ведение местных органов советской власти и стал пополняться археологическими находками, собранными на курганах степного края: каменной, керамической, металлической посудой, фигурками и чучелами животных и птиц. В последующие годы по 1921-й по причине голодных лет был закрыт.

Возобновил работу в 1922 году. В стенах музея действовало краеведческое общество, благодаря которому фонд пополнялся редкими экспонатами, что привлекало посетителей. Энтузиасты пешком обходили городские улицы и деревни в поисках интересных документов и находок. Неравнодушные жители Кустаная делились сохранившимися предметами старины, что позволяло открывать новые экспозиции.

Вот какое письмо землеустроитель П. И. Маклецкий направил в Общество по изучению местного края в сентябре 1928 года: «Работая по землеустройству в пределах Кустанайского округа, я неоднократно сталкивался с такого рода явлениями, которые определенно говорят за то, что памятники старины, а также уголки девственной природы безрассудно брошены человеком на произвол судьбы, никем не оберегаются, не регистрируются, не говоря уже о доступном изучении или фиксировании в смысле изображения (фотоаппаратом, зарисовыванием либо описанием). Желая быть полезным, прошу выслать мне документ для проведения работы по учету и охране памятников природы, старины, искусства и быта и доступного их изучения».



Члены бюро Кустанайского горкома ВКП(б) Илья Шувалов и Ислам Самигуллин. 1926 г. / Фото из фонда музея

По информации заведующего окружным музеем П. Я. Деревягина, с 1925 года началась нормальная деятельность. Отпускались средства, правда, в ничтожных размерах, но велись организационные работы в кружке краеведения, музей пополнялся экспонатами и открывался для посетителей. Но в конце 1926 года, с уходом одного заведующего и назначением другого, начался период расхищения экспонатов, уничтожение дел, запущенности. Заведующий был смещен и даже предан суду.



Совещание рабочих корреспондентов окружной газеты. Кустанай. 1927 г. / Фото из фонда музея

С 1927 года восстановилась нормальная работа. Вот какое положение было в то время: экспонатов насчитывалось 940, из них годных к выставке, отражавших местный край - 300, остальные экспонаты относились к учебным пособиям и была часть негодных. Оборудования не было никакого. Все экспонаты расставлялись на столах без какой-либо системы или беспорядочной группой. В том же 1928-м, в период конфискации, заведующий окружным отделом народного образования Джумабаев и завмузеем Деревягин обращались в Кустанайский окрисполком с просьбой выделить из конфискованного байского имущества вещи, имеющие историко-этнографическую ценность, с полным их описанием и оценкой: одежду, обувь и головные уборы, посуду разного рода, музыкальные инструменты, рыболовные снасти, ружья и ножи, сбруи, ковры, кушаки, кибитки, имеющие историческое значение, монеты и прочее.



Учащиеся татарской школы-семилетки. Кустанай. 1930-е гг. / Фото из фонда музея

В 1936 году музей преобразовали в областной историко-краеведческий. Стоит отметить, что экскурсовода в то время не было, экскурсии проводили все желающие, кто хорошо знал город и край.



Работники конторы связи. Кустанай. 1931 г. / Фото из фонда музея

К концу 1930-х годов музей получил здание в центре Кустаная, на улице Ленина (пр. Аль-Фараби). Построил этот дом в 1886 году купец В. А. Поклевский-Козелл, гражданин Российской империи, крупнейший предприниматель, виноторговец, горно- и золотопромышленник, представитель старинного дворянского рода.

Здание является образом сибирского кирпичного стиля. Первый этаж полуподвальный, с низкими сводчатыми потолками. Только часть комнат, выходящих на фасад, имеют ровные потолки. Ранее здесь находились магазин для оптовой торговли вином, винная лавка и трактир. Потом дом был подарен городскому голове и гражданам Кустаная. За два столетия он был жилым домом городского головы, Домом Советов, штабом крестьянского краснопартизанского восстания, штабом колчаковцев по борьбе с революцией, рестораном. Сейчас в нем размещается управление культуры.

Сначала музей и областная библиотека квартировали в нем совместно. 17 марта 1938 года постановлением облисполкома здание двухэтажного кирпичного дома со всеми надворными постройками передали музею в постоянное пользование как памятник, имеющий историко-революционное значение. К тому времени в музее были организованы три отдела: природы, истории и социалистического строительства.

В годы Великой Отечественной войны в Кустанай были эвакуированы из Москвы коллекции Государственного исторического музея, а сотрудники областного историко-краеведческого помогли обеспечить надежное хранение реликвий.

В 1989 году музей переехал в здание рядом, известное, как бывший «Пассаж», построенный купцами Яушевыми на паях с кустанайским купцом Стахеевым в 1902 году. «Пассаж» был торговым домом, в котором продавались скобяные изделия и сельхозтовары, пищевые продукты, ткани. Жили в нем и семьи Яушевых. В 1919 году здание было национализировано советской властью. Во времена НЭПа оставалось торговым заведением Стахеева. И впоследствии здесь действовал крупнейший универсальный магазин города - центральный универмаг. В 1993 для музея построили здание фондохранилища, где размещались 70 тыс. экспонатов. А в 1995-м открылось экспозиционное здание областного историко-краеведческого музея.

152 тыс. экспонатов размещены сегодня в залах по темам: природные богатства региона, его история, культура, быт народов края, период Великой Отечественной войны. Сейчас здесь делают ремонт, по завершении которого начнется новый этап истории музея.