Одна из последних телепередач Евгения Шибаршина была посвящена беседе с социологом о том, что тревожит казахстанцев, включая экологические проблемы и проблемы межэтнических отношений. Экология - тема особая. О ней уместно беседовать отдельно. А вот на этнике попробуем остановиться. И не просто на этнике, а на проблеме конфликтов.

Тут я разделил бы отношения между людьми в обыденной жизни и то, что на протяжении столетий остается связанным с разделением труда, тех или иных сфер деятельности и получения доходов.

В обыденной жизни и прежде всего у нас, в Северном Казахстане, нет места для серьезных конфликтов. Даже мода у нас разнообразнее, чем в иных богатых культурой европейских странах. Какова у вас длина волос и как покрыта голова - это не повод для осуждения и трений. К тому же на Востоке пока еще в большей мере, чем в ряде иных мест, сохранилось уважительное отношение к старшим. А в самом обычном человеческом плане именно казахи, причем совершенно бескорыстно, многократно помогали мне, когда возникали какие-то сугубо личные проблемы. За что я всем сердечно благодарен. Да и студентов я никогда не разделял по нациям.

А дети? Они с увлечением играют друг с другом, совершенно игнорируя, кто есть кто. Вот у кого бы надо учиться!

Но откуда же тогда проблемы, напряжение и этноконфессиональные столкновения и во всем мире, и на постсоветском пространстве? Можем ли мы тут быть оазисом или нет? Стремиться к тому, чтобы стать таким оазисом - жизненно необходимо. Но мы - неотъемлемая часть глобального мира, где существуют не только влияние внешних сил, рождающихся за пределами отдельных стран, но и алгоритмы и горькие повторяемости конфликтов и болезненнейшего опыта.

Опыт же этот показывает, что конфликты, и самые кровавые, начинаются там, где разделение сфер деятельности (которое должно и может быть благом) ведет и к столкновению интересов.

И вот тут-то один фокус, который многократно обыгрывается в ходе мировой истории. Столкновение клановых, групповых интересов выдается пропагандой, а сегодня и массовой культурой, за столкновение интересов значительных масс населения. Массы и в самом деле вовлекаются в чужие конфликты. А в случаях погромов и войн так называемым представителям «масс» может тоже кое-что перепадать. Но по большому счету проигрывают все.

Принципиален еще один момент. Межэтнические и межконфессиональные столкновения организуются и эмоционально подогреваются. Горючим материалам нужны детонаторы. Поэтому масштабные «стихийные» этнические столкновения - это сказочки для наивных. Да и «не стихийные», о чем наглядно свидетельствуют проблемы в отношениях между Россией и Азербайджаном и вопросы, сопряженные с азербайджанской диаспорой в России, занимающей особое место в коммерческой жизни страны. При этом именно в азербайджанской и армянской диаспорах значительно число по настоящему высокообразованных специалистов. Коммерция, как и большой бизнес в целом, периодически рождает разборки, которые несложно обрисовать как межгосударственные конфликты. Хотя что русскому работяге из Москвы делить с работягой-азербайджанцем из Баку?

Для масштабизации межклановых и групповых столкновений нужны питательные соки и обострение экономических проблем. Говоря языком классика, обострение нужды и бедствий народных масс. Так, по мысли крупного исследователя Тарика Али, межобщинным столкновениям индусов, сикхов, с одной стороны, и мусульман - с другой, массовым убийствам и грабежам, непосредственно предшествовал унесший миллионы жизней голод в Бенгалии в годы Второй мировой.

Очевидно, что и у нас в Казахстане проблемы клановости, реального расхождения групповых и общенациональных интересов обретают особое значение. А вот, как показало исследование социологов, абстрактно трактуемые проблемы коррупции стоят в сознании опрошенных далеко не на первом плане.

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай