Мы, работающие на ул. Складской в Костанае, видим, как с асфальтобетонного завода, принадлежащего ТОО «Ван», часто идет пыль, дым. Иногда невозможно дышать. Если заглянуть на территорию этого предприятия, видны дымящие трубы и горы цемента прямо на земле. Даже на спутниковой карте Костаная эти горы различимы. Возникает вопрос: соблюдает ли ТОО «Ван» экологические и санитарные нормы? И вообще, за этим в Костанае следят? Неужели нельзя заставить это предприятие работать, не отравляя жизнь других людей? Может, поставить фильтр на трубы? А цемент чем-то прикрывать, чтобы его не развеивал ветер?

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Комментарий

На запрос редакции отвечает главный специалист отдела государственного экологического контроля РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» Асел ШАЛТАЕВА:

- Согласно п. 2 ст.174 Экологического кодекса РК, порядок проведения государственного экологического контроля установлен нормами настоящего кодекса и Предпринимательского кодекса РК. В силу требований п. 4 ст. 144 Предпринимательского кодекса назначение внеплановой проверки органом контроля и надзора осуществляется по конкретным фактам и обстоятельствам с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства. В случае поступления обращений департамент вправе инициировать проверку. В 2024 году (с 14 ноября по 26 ноября) была проведена внеплановая проверка на основании обращения физического лица по факту ежедневного выделения дыма и сильного едкого запаха в районе ул. Складская, 12 «А», где расположен асфальтобетонный завод ТОО «Ван». В ходе проверки было установлено, что завод не работал. Согласно представленной пояснительной записке ТОО «Ван», работа асфальтосмесительных установок сезонная, в период с мая по октябрь, проведение строительных работ с применением горячих смесей при температуре ниже +5 градусов не допускается.

15 и 19 ноября 2024 года специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля лаборатории департамента были проведены замеры атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода. Отбор атмосферного воздуха проведен по основным показателям загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксит азота, диоксид серы, взвешенные вещества (пыль). В период проведения проверки организованные источники предприятия не работали. Поэтому проведение инструментальных замеров на источнике не представлялось возможным. По результатам исследований атмосферного воздуха ПДК по загрязняющим веществам с учетом фоновой точки не установлено. Негативного влияния от предприятия на окружающую среду не зафиксировано.

ТОО «Ван» имеет две асфальтосмесительные установки, в которых для очистки выходящих дымовых газов установлены фильтры с тремя ступенями очистки. Первая ступень ПСО - предварительная, прямоточный осевой циклон, эффективность пылеулавливания 20-40%. Вторая ступень - группа циклонов СЦН-40 из 6 штук, эффективность пылеулавливания 92-98%. Третья ступень - мокрый пылеулавливатель на основе скруббера «Вентури». Эффективность пылеулавливания, согласно паспортным данным, составляет 96%. Общая эффективность всей пылеочистки, согласно паспортным данным, - 99,85%.

От редакции. Из ответа департамента явствует, что проверки не выявили нарушений на асфальтобетонном заводе. Однако пробы брались в период, когда завод простаивал, тогда как проводить подобные проверки следует именно в рабочие циклы предприятия, иначе они становятся бессмысленными. Костанайцам, страдающим от последствий работы завода, можно рекомендовать вновь подавать жалобы, чтобы экологи могли провести очередную проверку на законных основаниях.