Я и другие жители дома № 1/1 по ул. Д. Герасимова заметили, что в нежилых подвальных помещениях, принадлежащих ТОО «BA group Construction», не осуществляется регулярная откачка воды, поступающей в подвалы. Кроме того, складируются отходы и мусор, создающие угрозу санитарно-эпидемиологическому состоянию; отсутствует эффективная система дренажа и/или гидроизоляции, что приводит к скоплению влаги, риску образования плесени и ухудшению состояния фундамента здания, а от помещений исходит стойкий неприятный запах, распространяющийся на жилые этажи. Мы обеспокоены, что состояние подвальных помещений может привести к повреждению конструкций дома и распространению заболеваний. Просим акимат города помочь нам и принять меры!

Адина, пользователь сайта

Комментарий

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ:

- Подвальные помещения в вышеуказанном доме находятся в смешанной собственности: часть из них принадлежит ТОО «BA group Construction», часть - ОСИ «Герасимова, д.1/1». 29 мая 2025 года состоялась встреча между управляющей компанией и представителями застройщика. Последний обязался устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств. Поэтому проверка подвальных помещений указанного многоквартирного жилого дома нами не проводилась.

Также отмечу, что принудить застройщика к устранению нарушений мы не можем, так как он не является субъектом контроля и надзора и такие действия не входят в компетенцию нашего отдела.

Тем, кто сталкивается с подобными ситуациями, рекомендуем сначала определить границы собственности в соответствии с технической документацией и актами разграничения. Далее следует обратиться в управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области (УГАСК). Также возможно судебное разбирательство - в соответствии со ст. 8 Закона «О жилищных отношениях», споры между собственниками жилья и третьими лицами подлежат рассмотрению в суде.

На вопрос о том, можем ли мы при систематических нарушениях рекомендовать изменение назначения подвального помещения или его закрытие, ответить не можем, так как это также не входит в наши полномочия.