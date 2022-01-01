Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Вы поддерживаете эту поправку? Да. Такая одежда может скрывать террористов, так что запрет необходим для безопасности.

Скорее да. Но этот запрет не должен распространяться на религиозную одежду.

Скорее нет. Этот запрет не повысит безопасность, но многих разозлит.

Нет. Люди сами вправе решать, какую одежду носить в общественных местах.

