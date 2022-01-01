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Куда пойти с 19 по 25 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

21 июня,

12.00

«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков, сказка

21 июня,

14.00

«Қажет болу қажет», Д. Кусаинов, Х. Булибеков, сказка

22 июня,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

25 июня,

18.30

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия

26 июня,

18.30

«Махаббат қызық мол жылдар», Ә. Нұршайықов, драма

28 июня,

17.00

«Ай тұтылған түн», М. Карим, трагедия. Премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой

В течение месяца

«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

28 июня,

18.00

Детский балет «Русалочка». Артисты - дети от 3 до 12 лет. 3+

29 июня,

14.00

Кинопремия «Золотая Бабочка - 2025» - большой отчетный концерт школы растяжки и гибкости Babochka. Для детей до 3 лет вход свободный (без предоставления отдельного места)

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

29 июня,

15.00

Концерт группы «Лира». По мотивам мюзикла «Сорочинская ярмарка»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Жетысу»

Костанай, Стадион «Центральный»

21 июня, 20.00