Какими были выпускники костанайских школ в разные годы - на традиционных фотографиях



Средняя школа № 1 Кустаная. 2009 г.



Выпускники школ готовятся к сдаче экзаменов, а их умы уже будоражит ожидание праздничного выпускного вечера.

Традиция проведения выпускных вечеров известна со времен царствования Петра Первого. В 1718 году юноши из Московской школы математических навигационных наук впервые отметили свой выпуск во взрослый мир. В те времена девушки не допускались на праздник, такая возможность появилась у них только в 19-м веке. Выпускные балы тогда устраивали с особым шиком: на наряды тратили огромные деньги, столы ломились от угощений и во всю мощь гремели фейерверки. А вот выпускные балы в Институте благородных девиц проходили более чем скромно. Девушки были одеты в скромные платья, а молодые офицеры приходили в форменных кителях, принятых в их учебных заведениях.

После революции празднование выпускных балов-вечеров отменили. Но уже в 1930-е стали отмечать вновь. До середины десятилетия выпускные проходили при парадной школьной форме в виде торжественных линеек, на которых директора школ вручали выпускникам аттестаты, отличникам - медали.



Аттестат Бигайши Ергалиевой об окончании Казахской средней школы им. Джамбула в Кустанае. 1940 г.

21 июня 1941 года по всему Советскому Союзу прошли выпускные вечера. Молодые люди того времени, наверное, мало чем отличалось от сегодняшних выпускников. И многим из них суждено было остаться 18- и 20-летними. Представим, как радостно они вальсировали в актовых залах. А наутро после выпускного девушки шли босиком - ноги отекали от красивых туфель. Для многих это была первая возможность надеть нарядную обувь, зачастую мамину. Парни шагали с гордостью, на груди - значки ГТО («Готов к труду и обороне») или «Ворошиловский стрелок». А наутро суровый голос Левитана произнес страшное слово «война». И выпускники пошли записываться добровольцами на фронт.

В 1950-е годы, во времена послевоенной разрухи, требования к внешнему виду оставались строгими: маникюр, макияж, ювелирные украшения - под запретом. Родители организовывали сладкий стол: пирожные, печенье, газировка. Вчерашние школьники украшали актовые залы и столовые плакатами, стенгазетами, гирляндами, изготовленными своими руками. Прощание со школой проходило только в ее стенах. Выпускники танцевали с родителями, учителями. Аттестаты стали выдавать на выпускных вечерах.



Средняя школа № 10 Кустаная. 1966 г. На фото - памятник Кирову

В 1960-х на выпускных вечерах стали выступать самодеятельные школьные ансамбли. Играли запрещенный в СССР рок-н-ролл. Пришла мода заказывать виньетки с изображением всего класса. Все приходили в нарядной школьной форме и с хорошим настроением. Дружба в классах была довольно крепкой и зачастую на всю жизнь.

В 1970-е годы на выпускные вечера девушки стали появляться с макияжем, в мини-юбках. Родители затрачивали немалые суммы на праздничные столы, на которых впервые за многие годы разрешено было подавать шампанское. В те же годы появились ленты с надписью «Выпускник», которыми с гордостью украшали себя юноши и девушки.

В начале 1980-х девушки стремились сшить на заказ, в основном платья светлых тонов. Начало перестройки изменило былое представление о выпускных вечерах - каждый стремился показать свою индивидуальность и в нарядах, и в прическах, и во многом другом. Со временем выпускные балы становились все дороже: накрыть банкетный стол, купить наряд, сделать подарок учителю - такое вот событие! Непростое. Еще позднее пошли заказы ресторанов, приглашение фотографов. Но оставалась чудная традиция - встречать рассветы всем классом на набережной вместе с родителями.



Средняя школа № 1 Кустаная. 1989 г. На фото еще есть портрет Ленина

Вот уже несколько лет, отправляясь в 6.30 на пробежку к Тоболу, я не наблюдаю устало бредущих, но счастливых выпускников и их родителей на нашей такой уютной и ухоженной набережной. Рассказывают, что после пандемии ковида традицию запретили.

Но остались фотографии кустанайских выпускников разных лет.

На фотографии, где одни девушки, запечатлен мой выпуск в школе № 9 Кустаная в 1966 году. После 8-го класса нас с мальчишками разделили: они стали изучать автодело, а мы, барышни, стали осваивать профессию штукатура-маляра. Так и доучились до выпуска отдельно, но очень были дружны.



Средняя школа № 9 Кустаная. 1966 г.