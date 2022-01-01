По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 78 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 12 разводов;

- зарегистрированы 73 новорожденных: 30 девочек и 43 мальчика. Имена недели: Ерасыл, Ярослав, Ихсан, Кирилл, Адам, Герман, Демьян, Амелия, Алия, Паулина, Дина, Василиса, Сили, Ева. Самому молодому папе - 18 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 41;

- умерли 56 человек: 22 женщины и 34 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 862 вызова, из них 1 453 - к детям;

- поступили 25 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 31 человек, 20 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 313 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 482 человека, 353 из них стали донорами (у 91 жителя Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 434 правонарушения;

- в медицинский вытрезвитель помещены 625 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 3 439 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 36 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.