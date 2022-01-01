По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 64 пары. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 17 лет. Самому зрелому жениху - 71 год, невесте - 70 лет;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 72 новорожденных: 29 девочек и 43 мальчика. Имена недели: Бахрам, Диас, Мейви, Павел, Санжар, Камиль, Амирхан, Осман, Акий, Видар, Аделина, Дамели, Азалия, Есения, Алана. Самому молодому папе - 22 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 42 года;

- умерли 43 человека: 25 женщин и 18 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 929 вызовов, из них 1 572 - к детям;

- поступили 26 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 82 человека, 68 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 440 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратился 261 человек, 185 из них стали донорами (у 19 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 129 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 618 человек;

- за неделю выявлено 3 207 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.