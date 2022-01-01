В Костанае прошли областные соревнования по асык-ату среди детсадовцев. Из-за нарушений при судействе результаты аннулировали. Призы отобрали и заставили переиграть. Применимы ли такие критерии к детским соревнованиям? Да. Победа в соревнованиях должна быть справедливой в любом возрасте.

Скорее да. Но нужно как-то мягче для детей исправлять судейскую ошибку.

Скорее нет. На такие нарушения можно закрыть глаза и сделать выводы на будущее.

Нет. Пятилетние дети не понимают ошибок взрослых, отмена результатов неприемлема.

