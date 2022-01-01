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Куда пойти с 1 по 7 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

3, 4 мая,

12.00

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

6, 7 мая,

18.30

«Махаббат қызық мол жылдар», А. Нуршаиков, мелодрама. Премьера

8 мая,

17.00

«Махаббат қызық мол жылдар», А. Нуршаиков, мелодрама. Премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

 4 мая,

17.00

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Весна. Победа. Память». Выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

В течение месяца

«Дорога, которую мы выбираем» - выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

1 мая,

20.00

Концерт Кайрата Нуртаса

2 мая,

18.30

«И помнит мир...». Концерт оркестра русских народных инструментов и солистов областной филармонии им. Е. Умурзакова

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кызылжар»

Костанай, «Тобыл Арена»

4 мая, 19.00