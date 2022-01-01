Куда пойти с 1 по 7 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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3, 4 мая,
12.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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6, 7 мая,
18.30
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«Махаббат қызық мол жылдар», А. Нуршаиков, мелодрама. Премьера
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8 мая,
17.00
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«Махаббат қызық мол жылдар», А. Нуршаиков, мелодрама. Премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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4 мая,
17.00
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«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Весна. Победа. Память». Выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
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В течение месяца
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«Дорога, которую мы выбираем» - выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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1 мая,
20.00
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Концерт Кайрата Нуртаса
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2 мая,
18.30
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«И помнит мир...». Концерт оркестра русских народных инструментов и солистов областной филармонии им. Е. Умурзакова
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кызылжар»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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4 мая, 19.00
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