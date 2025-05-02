Каким был наш земляк, ставший дважды Героем Советского Союза и генерал-лейтенантом авиации

Леонид Игнатьевич Беда родился 16 августа 1920 года в семье крестьян Игнатия Яковлевича и Марии Антоновны в селе Новопокровка Кустанайской области. Учился в школе с. Урицкое с 1929-го по 1936 год. До школы приходилось идти пешком несколько километров. Там окончил семь классов.

Н. Андреев и В. Овсянников пишут: «Как-то отец и мать поехали погостить к родственникам в Кустанай и взяли Леню с собой. Здесь он впервые увидел самолет. Аэроплан низко летел над домами. Долго он расспрашивал родителей про самолет, но они ничего сами не знали о том, что и как летает».

По настоянию родителей в 1936 году Леня поступил сначала на подготовительные курсы, а в 1938-м - в Уральский учительский институт на физико-математическое отделение. Его избрали членом комсомольского оргбюро, ответственным за организацию Осоавиахима. В аэроклубе создавался парашютный кружок, и 1 июля 1939 года в первый раз прыгнул с парашютом. Приземлился почти в центр круга. Комиссар аэроклуба похвалил за отличный прыжок: «Вам прямая дорога в авиацию». Через несколько дней Леонид увидел свое имя в списках принятых в Уральский аэроклуб. В 1940 году 50 человек из Уральска направили в Чкаловскую военную авиационную школу летчиков в Оренбург. В их числе был Беда.



Леонид Беда инструктирует летчиков. 1944 г.

Боевой путь начал на Сталинградском фронте в звании сержанта в 568-м штурмовом авиационном полку. Леониду Беде предстояло летать на «Ил-2». «Когда прибыли на фронт, слава о советском штурмовике «Ил-2» уже гремела. Наши пехотинцы называли бронированный штурмовик «летающим танком», гитлеровцы - «черной смертью» (Вероника Канюта. «Счастье и беда Леонида Беды»).

Леонид смущался своей фамилии. «С виду совсем неприметный. Маленький. Щуплый. Выбрал самую мирную профессию - учителя. Маленькие тонкие руки Лени сжимают штурвал послушного ему самолета... И наконец-то фронт. Для Леонида эта битва началась, прямо скажем, плачевно. И чуть было не кончилась с первым же вылетом. Да и что это был за вылет? Так, облет безоружного штурмовика, который только что вышел из ремонта. Самолет летал уверенно, ремонтники знали свое дело. Казалось бы, можно и на посадку. Но тут, откуда ни возьмись, вражеский «мессер». Простроченный очередью «Ил» идет к земле. С горем пополам касается грунта и, перевернувшись, подергивая колесами, застывает на взлетном поле. Пристегнутый ремнями в кабине Леня отчаянно молотит ногами воздух. В таком не очень-то солидном виде застали его товарищи» («На грозном «Иле» Ю. Бондаренко).

Н. Андреев и В. Овсянников пишут: «Боевые вылеты следовали один за другим. Леонид научился «вертеть головой на 360 градусов», мог с высоты по характерным признакам отличить танк от машины, взять в прицел наиболее важную цель и приобрел еще массу умений и навыков, которые объединялись одним понятием - боевой опыт».

С. Ициксон писал об этом периоде жизни Беды: «Если уж запоминается первый самостоятельный вылет в аэроклубе, то тем более на всю жизнь запомнились первые боевые вылеты. Леониду в самом начале не повезло... В составе эскадрильи штурмовиков сержант Беда вылетел на рассвете на штурмовку вражеской танковой колонны, рвавшейся к городу. После того как сбросил на колонну свой смертоносный груз и вышел из атаки, он неожиданно услышал совсем близко пулеметную очередь. «Видно, позади идущий самолет стреляет в немцев», - подумал Беда. Но раздалась вторая очередь - пули прострочили плоскости, фюзеляж. Третья очередь повредила управление и ранила Беду. Сомнений не оставалось - это был немецкий истребитель. У Беды были ранены левая рука и левый бок. Были затронуты шея и лицо, левый глаз не видел. Трудно было вести машину, тем более с поврежденным управлением. Но надо дотянуть до своего аэродрома, не отдать немцам машину. Машина все время норовила врезаться в землю. Леонид, снимая ноги с педалей, упирался ими в приборную доску и руками рвал на себя ручку. Машина выходила на время из угла (из пике), но через несколько минут вновь начинала «клевать» носом. Превозмогая боль, Леонид опять рывком брал ручку на себя. Так он дотянул наконец до родного аэродрома сам, раненый, благополучно посадил израненную машину. В самолете оказалось 350 пробоин! Пришлось Леониду лечь на полтора месяца в полевой госпиталь».

После госпиталя в 1943-1944 годах воевал на Южном, затем на 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. С 1943 года - командир авиационной эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка уже в звании лейтенанта.

Старший сын Леонид Леонидович рассказывает об отце: при освобождении Крыма было случайное попадание в самолет, когда он уже был командиром эскадрильи.

«При нанесении удара по аэродрому Джанкой в его самолет попал или осколок, или пуля и перебила трубопровод снабжения двигателя маслом. Масло вытекло, двигатель заклинило. Отец тогда уже летал на двухместном «Ил-2». Со стрелком Романовым они были вынуждены посадить самолет.

Из ближайшей деревни на бронетранспортере и мотоциклах стали приближаться немцы. Члены экипажа покинули самолет, прострелили бензобак и подожгли машину. Вдруг немцы притормозили, и экипаж увидел, как по ним ударили пушки штурмовиков: вернулась эскадрилья. Ведомый Беды, Анатолий Брандыс, который в будущем также стал дважды Героем Советского Союза, хотел посадить самолет рядом с ними. Увидев повреждения на крыле самолета Анатолия, Леонид снял гимнастерку, красную майку и замахал ею, запретив посадку. Тогда сел лейтенант Береснев, у которого это был первый боевой вылет. Летчик залез к нему в кабину, разместился вниз головой, а стрелок открыл смотровой люк фюзеляжа и вцепился там за элементы конструкции самолета. Так на удивление немцев и взлетели. За спасение командира в бою лейтенант Береснев был награжден орденом боевого Красного Знамени».

«Попав в самое пекло войны, Л. И. Беда проявил высокое мастерство, исключительную храбрость, мужество уже в первых боях», - читаю в книге «Они прошли через войну».

Телеканал «Звезда» сообщает, что едва эскадрилья под командованием Беды поднималась в воздух, фашисты по радио передавали своим: «Ахтунг! (Внимание!) Беда в воздухе!»

Уже после войны Леонид Игнатьевич сам рассказывал о боях за Донбасс: «Они действительно были очень упорными. Хорошо помню, как в одном из вылетов шестерка «Илов», ведомая гвардии старшим лейтенантом Прудниковым, встретилась у переднего края с во много раз превосходящими по числу «юнкерсами». Мы вступили в бой, он длился 17 минут. Нам удалось сбить пять Ю-87 и три подбить. На свой аэродром вернулись без потерь».

Летная книжка напоминает о Сталинграде, Запорожье, Орше, поверженном Кенигсберге и о многих других городах и селах. «А всего Л. И. Беда за годы войны совершил 214 боевых вылетов, сбил лично и в групповых боях 4 самолета противника, уничтожил 23 танка, 48 автомашин и подавил 67 точек зенитной артиллерии и 27 артиллерийских и минометных батарей, уничтожил один паровоз и 46 вагонов, истребил большое количество живой силы противника».

В октябре 1944 года в газете «Правда» был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении старшему лейтенанту Леониду Беде звания Героя Советского Союза. Вторая золотая звезда на его гимнастерке появилась 29 июня 1945 года. Среди многочисленных наград летчика орден Ленина, четыре ордена боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени.

А еще Беда - почетный железнодорожник. Это звание ему и еще нескольким летчикам присвоили за защиту Оршанского железнодорожного узла во время операции «Багратион».

Возможно, что учительские навыки сказывались и в военных обстоятельствах, но Беда старался руководить военными операциями так, чтобы на аэродромы «возвращаться без потерь». «Каждый из подчиненных старался подражать своему командиру в управлении самолетами и в умении хитро и продуманно вести бой с врагом в любых условиях, учился мужеству и отваге. Не случаен тот факт, что в том же 1944 г. все летчики эскадрильи Леонида Беды заслужили высокое звание Героя Советского Союза».

С 1946 года Беда учился в Военно-воздушной академии. В 1951 году Кустанайский облисполком принял решение «Об ассигновании средств на изготовление гранитного постамента». Он установлен у горакимата. С 1954 года Беда снова учится, на этот раз в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР.



Супруги Беда с сыном Леонидом. Начало 1970-х годов

«Леонид Игнатьевич женился на Кларе Андреевне, в 1956 г. в семье родился первенец, названный по отцу Леонидом. Старший сын окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков - единственное учреждение в стране (СССР), которое готовило истребителей-бомбардировщиков. Военной авиации посвятил 36 лет, затем работает в гражданской. Младший сын Беды Андрей закончил Минское военное суворовское училище».

В 1967 году Беда становится почетным гражданином Кустаная. С 17 августа 1971 года - заслуженный военный летчик СССР. С 1972 года - командующий авиацией Белорусского военного округа, получает звание генерал-лейтенанта авиации.

Леонид Игнатьевич в 70-х годах жил в Белоруссии, но иногда приезжал в Кустанай. Дважды с ним приезжал старший сын Леонид, служивший под Минском в той дивизии, где командовал отец. В одну из таких поездок генерал поделился своими впечатлениями об областном центре. «Кустанай, - говорил он, - быстро строится и хорошеет. Каждый раз видишь то новые жилые дома, то административные или культурно-бытовые здания, то озелененный или асфальтированный уголок».

Очевидцы и друзья с большим душевным теплом вспоминают встречи, часы, проведенные в кругу семьи Леонида Игнатьевича, в доме его родителей, живших в последние годы в Кустанае. Не гордый был, о себе говорил вкратце и мало. Всегда вспоминал о товарищах, которым было по 20 лет с небольшим. С этой болью не мог смириться ни за какие высокие награды.

Леонид Леонидович рассказывает: «Отец был азартным охотником, чуть меньше - рыбаком, грибником и автомобилистом. Очень любили вместе собирать грибы. В отпуск мы ездили только на своей машине: у отца была «Волга». В Кустанае мы с ним были два раза. Это редкие случаи, когда мы куда-то выбирались».

С 1975 года Леонид Игнатьевич - депутат Верховного совета БССР, с 1976 года - член ЦК КП Белоруссии, делегат XXV съезда КПСС.

Его жизнь оборвалась на самом пике трудовой активности. 26 декабря 1976 года Леонид Игнатьевич погиб в автокатастрофе на шоссе, ведущем от Минска к Бресту.

9 июня 1978 года Кустанайский облисполком принял решение «О переименовании улицы Новая в улицу имени Леонида Беды». Его именем названы проспект в Минске, улица в Лиде Гродненской области, школа в Харькове.

В 1978-79 годах в Кустанае проводились открытые республиканские турниры по боксу, посвященные памяти дважды Героя Советского Союза Л. И. Беды.

Леонид Леонидович Беда рассказывал, что «авиация без юмора невозможна»: «Мои коллеги часто шутят: если с утра поздоровался с Бедой, весь день - в удаче».