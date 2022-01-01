

Асан Ибраев - второй слева во втором ряду. Москва, 1941 г. / Фото из семейного архива

Мысли великого просветителя казахского народа Ибрая Алтынсарина таковы: «Живущие всюду народы для радости сотворены, // Всем ласково светит солнце, всем светят лучи Луны. // Мы друг перед другом с детства // Во всем должны быть равны». С этим каждый человек, живущий на этой прекрасной планете Земля, согласится. Ведь каждому отмерено столько, что увеличить нельзя и уменьшить нельзя, длиною в короткую жизнь. Жизнь - это одно мгновение, один миг и, как пройдена будет, зависит от самого человека, Всевышнего и от судьбы.

Вот моему отцу Асану Ибраеву пришлось пережить военное лихолетье. Как бы трудно не приходилось, но дух его не был сломлен. Это объясняется тем, что в советских войсках во время Великой Отечественной войны не было разделения на нации и народы. Одна беда, одно горе, одна Победа! Наши отцы, деды, братья и сестры - все были как один за Родину. Отдавали свои жизни за то самое мирное небо над головой, а оно у нас общее.

Суровые будни войны заставили нашего отца Асана Ибраева, пехотинца, шагать холодными дорогами, освобождая родную землю, затем - Венгрию, Германию от фашизма. Получив тяжелые осколочные ранения, попал в госпиталь, стал инвалидом. Был награжден орденом Великой Отечественной войны 1-й степени, медалями «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией» (вручили 9 мая 1945 года), «За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Помнится, как часто отец-фронтовик упоминал магическое слово «ура!», заряжающее силой духа, говорил, что, когда бойцы шли в атаку, оно приподнимало и несло вперед, к Победе! Да и в наше время это магическое слово «ура» слышим от космонавта, от хирурга, от спортсмена, насколько оно весомо. Благодарны мы фронтовикам за то, что научили ценить и любить жизнь и только трудом, добротой, честностью, справедливостью добиваться в жизни побед.

Отец меньше вспоминал военное время, ему было тяжело про это говорить, когда после каждого боя и сражения теряли навсегда своих друзей, земляков, однополчан. Они ведь были молоды, и хотелось каждому вернуться с победой домой и с верой строить мирную жизнь в кругу самых дорогих людей.

Отец, помнится, более охотно вспоминал события до июня 1941 года, то есть мирное время, когда столько маленьких душ, столько детских сердец обогрел и приютил Асан Ибраев в детском доме в Мендыгаринском районе, где работал директором. Это были дети-сироты, дети из неблагополучных семей из многих уголков нашей необъятной родины - СССР.

В 1941 году отец со своими коллегами повез этих ребятишек в Москву, показать столицу советского государства, тогда это было мечтой - увидеть Москву, тем самым он хотел поднять дух своим воспитанникам и за их безрадостную судьбу. Ехали долго - 9 дней, но по прибытии в Москву их развернули назад из-за тревожной обстановки в мире, так что дальше Казанского вокзала был запрет. Фотографию прилагаю, отец - во втором ряду второй слева.

Скоро мирное человечество будет отмечать 80-летие Победы над фашизмом, а ветеранов, увы, все меньше и меньше. Хочется обратиться к чиновникам всех рангов: не обижайте семьи фронтовиков, где по сей день боль от утраты близкого человека не угасла.

Несметные богатства в недрах страны принадлежат народу, а не кучке людей, которые считают себя властителями. И надо всегда знать, что ум, честь, совесть, справедливость, добро - основа благосостояния народа. Народ пока еще хочет верить в равенство каждого живущего на Земле. И, чтобы быть достойными памяти фронтовиков, чиновники обязаны навсегда покончить с коррупцией, взяточничеством, побороть наркотики, мошенничество. И тогда народ поверит вновь, а иначе нельзя, ведь сама жизнь коротка, необходимы мирное небо, любовь, надежда, вера!

Роза ИБРАЕВА-ДЖУНУСОВА, Костанай, ветеран труда