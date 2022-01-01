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Куда пойти с 24 по 30 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

26 апреля,

12.00

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

27 апреля,

12.00

«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова

27 апреля,

14.00

«Сарбаздар», сказка по инсценировке Г. Иванова

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

25 апреля,

12.30

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия

28 апреля,

16.00, 19.00

Концерт «Ғашықтық ғаламаты!». 7+

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-03-89

В течение месяца

«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Қазақстан - алтын бесігім!» - выставка детского творчества, посвященная международному Дню защиты детей

В течение месяца

«Дорога, которую мы выбираем» - выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

26 апреля,

17.00

Sezin Voice - акустический концерт солистов филармонии. В программе произведения казахстанских и зарубежных композиторов в исполнении солистов эстрадного жанра

 

27 апреля,

20.00

Концерт группы «Вирус». 21+

29 апреля,

18.30

Концерт «Весна в танцах» ансамбля танца «Костанайские зори»

 

1 мая,

20.00

Концерт Кайрата Нуртаса

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

27 апреля,

12.00, 15.00

Цирк. Иллюзионное шоу

 

Ледовая арена

Мкр-н Юбилейный, 66

27 апреля,

20.30

Концерт Xcho, ALEMOND, Neki, Mr Lambo, Пабло. 14+