Куда пойти с 24 по 30 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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26 апреля,
12.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
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27 апреля,
12.00
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«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова
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27 апреля,
14.00
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«Сарбаздар», сказка по инсценировке Г. Иванова
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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25 апреля,
12.30
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«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
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28 апреля,
16.00, 19.00
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Концерт «Ғашықтық ғаламаты!». 7+
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-03-89
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В течение месяца
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«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Қазақстан - алтын бесігім!» - выставка детского творчества, посвященная международному Дню защиты детей
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В течение месяца
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«Дорога, которую мы выбираем» - выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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26 апреля,
17.00
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Sezin Voice - акустический концерт солистов филармонии. В программе произведения казахстанских и зарубежных композиторов в исполнении солистов эстрадного жанра
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27 апреля,
20.00
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Концерт группы «Вирус». 21+
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29 апреля,
18.30
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Концерт «Весна в танцах» ансамбля танца «Костанайские зори»
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1 мая,
20.00
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Концерт Кайрата Нуртаса
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
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27 апреля,
12.00, 15.00
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Цирк. Иллюзионное шоу
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Ледовая арена
Мкр-н Юбилейный, 66
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27 апреля,
20.30
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Концерт Xcho, ALEMOND, Neki, Mr Lambo, Пабло. 14+
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