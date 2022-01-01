По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 33 пары. Самому молодому жениху - 23 года, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 62 года, невесте - 48 лет;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 58 новорожденных: 30 девочек и 28 мальчиков. Имена недели: Ярослав, Станислав, Ислам, Тамерлан, Айбар, Арлан, Абылайхан, Нурислам, Селин, Анна, Тамила, Алисия, Аделаида. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 39 лет;

- умерли 47 человек: 19 женщин и 49 мужчин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершено 183 выезда, из них 15 - на пожары, 146 - на случаи горения, 21 - на аварийно-спасательные работы, 1 - на поисково-спасательные работы;

- спасены и эвакуированы при АСР - 38 человек.