В период затопления домов из-за отсутствия табличек с адресами на домах в Колесных рядах Костаная спасатели ДЧС не могли найти дома, жители которых вызывали помощь. В общерайонном чате на просьбу приобрести всем таблички жители ответили, что таблички - дорогие. Для экстренных служб вроде бригады скорой помощи и пожарной бригады сложно найти дома. Какой закон определяет, кто должен приобретать таблички с адресами - домовладелец или государство?

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Комментарий

- Согласно пункту 37 решения маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года № 130 «Об утверждении Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области», собственники жилых, административных, производственных и общественных зданий обязаны размещать указатели и номера домов установленного образца, а также обеспечивать их надлежащее содержание в чистоте и исправном состоянии, - ответил на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН. - Что касается вопроса о нормативном основании привлечения к ответственности за отсутствие номерных знаков (адресных табличек) на объектах недвижимости любого назначения, сообщаем, что за нарушение Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Статья 505 КоАП РК гласит, что нарушение Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП). Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 30, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 300 МРП.