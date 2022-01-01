В 151-м туре помогаем детям из многодетных семей

Чтобы удовлетворить три заявки в очередном туре нашего благотворительного проекта, необходимо собрать 1 395 000 тенге.

Не потерять прогресс



Аяжан сам передвигается в специальных ходунках / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ



7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная уже знакома нашим читателям. Она была участницей 120, 136, 142 и 145-го туров «Нужных денег». У девочки ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия. Еще в период внутриутробного развития врачи выявили задержку развития плода. Малышка поторопилась появиться на свет- это нанесло дополнительный удар по ее состоянию. Первый месяц ее жизни прошел в реанимации по причине врожденной пневмонии и церебральной ишемии.

Аяжан с самого раннего возраста стоит на учете у невролога, а родители стараются выполнять все рекомендации врачей. Аяжан из многодетной семьи, выезжать за границу на реабилитацию проблематично, но в Астане и Костанае она прошла немало курсов. Результаты были минимальными, ребенок оставался практически лежачим.

В прошлом году опытный реабилитолог рекомендовал родителям не тратить время на поездки, а сосредоточиться на постоянных занятиях ЛФК (лечебной физкультурой) - курсами по 5-6 месяцев, с небольшими перерывами. А для развития речи нужен логопедический массаж. Дело в том, что хорошего специалиста по ЛФК можно найти и в Костанае, не нужно тратить немалые деньги на дорогу и проживание в других странах и городах. Но занятия ЛФК - платные.

В ходе 145-го тура, который проходил в сентябре прошлого года, наши читатели как раз и собирали деньги на такой длительный курс ЛФК для Аяжан. И врачебная рекомендация оправдалась.

- Дочка нас радует хорошим прогрессом, - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Раньше могла только сидеть, и то с поддержкой спины. А теперь уже начала ходить в специальных ходунках. И ей самой нравится. Хоть и тяжело, но она постоянно хочет сама ходить. Еще десять месяцев назад она была лежачей. Мы снова просим помощи, чтобы оплатить 4 месяца непрерывных занятий ЛФК и месяц логопедического массажа. Пожалуйста, помогите Аяжан, сейчас ей нельзя делать пропуск в занятиях!

Чтобы помочь Аяжан, требуется 500 000 тенге.

Напоминаем, Аяжан - самый младший, четвертый, ребенок в семье. Доходы складываются из маленькой зарплаты папы - 80 000, пособия по инвалидности Аяжан - 130 000 тенге и еще двух небольших пособий: по многодетности и АСП.

Самостоятельно семья не справится с оплатой длительного курса ЛФК для Аяжан.

Карта «Каспи» 4400 4302 0468 8615 Гульдана М.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Карта Банка Народный привязана к номеру телефона +7-705-143-55-91 Гульдана М.

Сделать жизнь легче



Виталине нужно ехать в клинику «Дети индиго» / Фото Сары ЕЩАНОВОЙ

Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная 1 год 8 месяцев. Малышка имеет такой букет диагнозов, который редко в какой медкарте можно прочитать. У нее ДЦП, органическое поражение головного мозга, смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов. Вдобавок ко всему недавно обнаружили генетические поломки, но все вышеперечисленное с ними не связано.

Виталина была участницей 147-го тура нашего благотворительного проекта, тогда требовалась помощь в оплате дороги и проживания в Челябинске. Там она проходила реабилитацию и обследование в клинике «Дети индиго».

К сожалению, нигде нет такой клиники, где девочку смогли бы сделать здоровой. Таковы реалии - медицина, даже самая современная не все может. Но хотя бы частично облегчить страдания малышки возможно.

- Я стараюсь собрать деньги на оплату клиники, - говорит мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Будет благотворительный концерт в школе «Ак ерке», сбор от которого пойдет на реабилитацию Виталины. Известный костанайский шоумен Евгений Сотников помог нам с организацией концерта, спасибо ему! Но нам не хватит на оплату дороги и проживания. Я уже нашла подходящую квартиру в Челябинске, чтобы было не очень дорого и близко в клинике. Понадобится 400 000 тенге, пожалуйста, помогите нам!

Сара Ещанова - многодетная мать-одиночка. Виталина - пятый ребенок. Трое детей - школьники, один ходит в детсад. Старшая дочь - студентка колледжа. Доходы семьи: пособие по многодетности - 74 000 тенге, АСП - 125 000, пособие Виталины по инвалидности - 139 000 тенге.

Карта «Каспи» 4400 4302 1362 3520 привязана к номеру телефона 8-747-373-90-44 Конысбай Е. (дедушка Виталины)

Полет в Турцию



У Дианы высокие шансы на выздоровление / Фото Асель САДУОВОЙ



2-летняя Диана САДУОВА из Лисаковска впервые участвует в проекте «Нужные деньги». У девочки ДЦП, ретинопатия 3-й степени, спастическая диплегия тяжелой степени.

Как только был установлен диагноз и получены врачебные рекомендации, родители начали обеспечивать дочери реабилитацию и лечение. Диана получала по квоте медицинскую помощь в Национальном центре детской реабилитации (Астана) и МЦ «Балбулак». На платной основе неоднократно проходила реабилитацию в костанайском зале «Таймас», российском медцентре «Прогресс», клинике Sabi healts (Астана).

На данный момент малышка не умеет сидеть самостоятельно, не ходит, не ползает на четвереньках. Но у нее полностью сохранен интеллект. Врачи дают хорошие прогнозы относительно будущего Дианы и реабилитационный потенциал девочки оценивают как высокий. Только здесь очень важно время.

- Врачи сказали, что самое золотое время - до 5 лет, - объясняет мама Дианы Асель САДУОВА. - Поэтому очень я тороплюсь и ищу качественные реабилитации. Иначе потом результат, хоть и будет, но уже хуже. Есть хорошая клиника в Турции, в Измире. Там курс стоит на наши деньги 1 200 000 тенге. Мы уже смогли собрать 700 000, думаю, успеем собрать всю сумму до мая. Но на дорогу не соберем. Нам посоветовали обратиться в «Нужные деньги», очень просим помощи в сборе денег на дорогу.

Чтобы родители отвезли Диану в Турцию, необходимо собрать 495 000 тенге. Давайте поможем девочке стать здоровой, ведь у нее есть все шансы на нормальную жизнь в будущем! В мае Диана должна быть в Измире. Иначе следующее свободное окно для реабилитации будет только в августе.

Доходы семьи: папа девочки работает на КБРУ (машинист бульдозера), средняя зарплата - 500 000 тенге, пособие по многодетности 75 000, пособие Дианы по инвалидности 145 000 тенге. В семье 5 детей, трое детей - школьники, 1 ребенок ходит в садик, Диана самая младшая.

Карта «Каспи» 4400 4302 4677 6444 Жангельды С. (папа Дианы)

Карта привязана к номеру телефона +7-705-304-29-30.

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 150-го тура