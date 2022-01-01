По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 20 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - 57;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 84 новорожденных: 37 девочек и 47 мальчиков. Имена недели: Матвей, Арлан, Мартин, Герман, Игнат, Дамиль, Даниял, Нармин, Еламан, Исмаэль, Абылай, Таймас, Эмилия, Есения, Мелисса. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 47 года, маме - 42;

- умерли 52 человека: 28 женщин и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 957 вызовов, из них 1 492 - к детям;

- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадали 29 человек, 16 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 247 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 279 человек, 210 из них стали донорами (у 16 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 023 правонарушения;

- в медицинский вытрезвитель помещен 621 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 2 465 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 27 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.