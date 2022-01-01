Сухой остаток. С 31 марта по 6 апреля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 20 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - 57;
- зарегистрированы 6 разводов;
- зарегистрированы 84 новорожденных: 37 девочек и 47 мальчиков. Имена недели: Матвей, Арлан, Мартин, Герман, Игнат, Дамиль, Даниял, Нармин, Еламан, Исмаэль, Абылай, Таймас, Эмилия, Есения, Мелисса. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 47 года, маме - 42;
- умерли 52 человека: 28 женщин и 24 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 957 вызовов, из них 1 492 - к детям;
- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадали 29 человек, 16 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 247 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 279 человек, 210 из них стали донорами (у 16 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 023 правонарушения;
- в медицинский вытрезвитель помещен 621 человек;
- за прошедшую неделю выявлено 2 465 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 27 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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