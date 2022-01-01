150-й тур проекта сложился удачно в Рамадан

Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо было собрать полтора миллиона тенге. Тур сложился удачно во многом благодаря тому, что он выпал на священный месяц Рамадан. В это время все мусульмане задумываются о том, как сделать больше добрых дел, и выбор помощи больному ребенку вполне закономерен.



Люди откликнулись



Эльдар будет прооперирован 20 апреляФото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ



У 4-летнего Эльдара АЛТАЕВА из поселка Сокол Узункольского района ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии. Он уже участвовал в «Нужных деньгах», но в этот раз помощь понадобилась из-за другого диагноза. У Эльдара стволовая гипоспадия (мочевой канал открылся не там, где положено по анатомии). Исправлять это можно только хирургическим путем, но в Казахстане такие операции не проводятся. И тут такая удача - в Алматы приезжают хирурги из Москвы. Операция стоит 998 000 тенге. На нее родители мальчика начали собирать, как только узнали об операции. Но на дорогу и проживание тоже нужны средства, поэтому в наш проект поступила заявка на 500 000 тенге. Люди так горячо откликнулись на эту просьбу и в короткое время после публикации для Эльдара поступило 70 взносов на общую сумму 738 095 тенге. Этого хватит на проезд и проживание, а оставшуюся часть можно добавить на оплату операции.

- Я рада, очень рада. К сожалению, в наше тяжелое время жизнь нашего ребенка зависит от народа. Всем большое спасибо за поддержку, за помощь! - обратилась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА ко всем, кто участвовал в сборе денег для ее сына. - Сейчас нелегко воспринимать чужие проблемы как свои, и все-таки есть такие люди, это наш народ. Без вас мы бы не собрали такую сумму. Ваши добрые сердца и отзывчивость делают нашу жизнь лучше, только с вашей помощью мы собрали нужную сумму, даже больше. Не могу найти слова благодарности. Всем-всем огромное спасибо!

20 апреля Эльдару будет проведен первый этап операции по исправлению гипоспадии.

Братья едут в Астану





Акторе и Айсултан едут к китайским докторам в АстануФото Айгул ДИЛДАБАЙ



Акторе и Айсултан ДИЛДАБАЙ из села Аулиеколь нуждаются в курсах реабилитации, как и все дети с ДЦП. Только ДЦП у братьев немного разный. У Акторе, которому 1 год и 9 месяцев, в медкарте записано: ДЦП, спастическая диплегия. А у 8-летнего Айсултана атонико-астатическая форма тяжелой степени. Кроме того, в этой многодетной семье есть дочь, страдающая эпилепсией. Положение трудное. Дело не только в больших тратах на лечение троих детей. С двумя мальчиками, которые сами не ходят и не сидят, ездить на курсы реабилитации физически тяжело. Но, так или иначе, ездить необходимо в поисках лучшей медицинской помощи.

В течение апреля в Астане работают китайские доктора, и братьям Дилдабай необходимо попасть к ним. У родителей большие надежды на эту реабилитацию, поскольку отзывы других родителей о действенности китайских методов очень хорошие. Реабилитация дорогая, но в «Нужных деньгах» родители мальчиков просили только 500 000 тенге на дорогу и проживание.

Для Акторе и Айсултана поступил 101 взнос на общую сумму 469 100 тенге. Но, кроме них, уже вне рамок нашего благотворительного проекта семье Дилдабай пришла существенная помощь.

- От мечети Аулиекольского района нам домой принесли в конверте 100 тысяч тенге, - говорит мама мальчиков Айгул ДИЛДАБАЙ. - Хочу сказать всем большое спасибо, в священный месяц Рамадан не прошли мимо нашей просьбы. Большая благодарность вам, люди, от всей нашей семьи!

Сейчас в семье идут сборы в дорогу, Акторе и Айсултан успевают попасть на реабилитацию к китайским докторам.

Еще одна операция



Мухаммад обследован и прооперирован в Санкт-ПетербургеФото Мадины АСКАРОВОЙ



5-летнему Мухаммаду Али ГУЛЛИЕВУ из Тобыла предстояла поездка в Санкт-Петербург, причем ехать надо было срочно, потому что решался вопрос об очередной операции и коррекции лечения. У мальчика ретинопатия недоношенных, он почти ничего не видит. Даже те остатки зрения, что есть, удалось сохранить только благодаря предыдущим операциям у офтальмолога Олега Дискаленко, к которому со всего СНГ стараются привезти на прием детей с таким диагнозом. Это означает, что очередь большая и плотная, найти в ней свободное «окошко» очень трудно.

Маленького пациента из Казахстана сам Олег Витальевич помнил и сказал, что постарается найти для Мухаммада окно в расписании. Поэтому, когда из Санкт-Петербурга сообщили, что в клинике ждут Мухаммада, раздумывать и пытаться перенести визит было нельзя. Благодаря тому, что на лечение деньги выделил российский фонд «Прозрение», удалось из этой суммы оплатить дорогу. А уже в клинике объяснили ситуацию и попросили некоторые процедуры предоставить в долг, пообещав вернуть немного позже. Постоянным пациентам в клинике доверяли, а потому все сложилось удачно. Кроме Мухаммада, к российским офтальмологам поехала и его сестра Шамсия, которой требовалось повторное оперативное вмешательство после травмы левого глаза (первый раз ее оперировали в Астане, и неудачно). Перечисления на карту для Мухаммада начали поступать как раз тогда, когда он начал проходить обследование.

Всего поступил 91 взнос на общую сумму 224 039 тенге. К ним добавились еще 280 000 тенге от генерального спонсора нашего благотворительного проекта -ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT). Итого получилась сумма 504 039 тенге.

- У Мухаммада операция прошла хорошо, будем ждать результатов, - поделилась мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - С нами поехала Шамсия, ее обследовали, исправили ошибки астанинских врачей, спасли глаз. Спасибо всем за помощь! Благодаря добрым людям мои дети попали к хорошим врачам, которым я доверяю.

Сейчас Мадина с детьми уже вернулась в Костанай, Мухаммад и Шамсия чувствуют себя хорошо.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 151-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

- кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст);

- на какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов);

- какая сумма требуется, чтобы решить проблему;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются жители только Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

Фонд проекта «Нужные деньги», 150-й тур