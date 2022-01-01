Благотворительный проект

«Ваши добрые сердца...»

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

150-й тур проекта сложился удачно в Рамадан

Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо было собрать полтора миллиона тенге. Тур сложился удачно во многом благодаря тому, что он выпал на священный месяц Рамадан. В это время все мусульмане задумываются о том, как сделать больше добрых дел, и выбор помощи больному ребенку вполне закономерен.

Люди откликнулись


Эльдар будет прооперирован 20 апреляФото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

У 4-летнего Эльдара АЛТАЕВА из поселка Сокол Узункольского района ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии. Он уже участвовал в «Нужных деньгах», но в этот раз помощь понадобилась из-за другого диагноза. У Эльдара стволовая гипоспадия (мочевой канал открылся не там, где положено по анатомии). Исправлять это можно только хирургическим путем, но в Казахстане такие операции не проводятся. И тут такая удача - в Алматы приезжают хирурги из Москвы. Операция стоит 998 000 тенге. На нее родители мальчика начали собирать, как только узнали об операции. Но на дорогу и проживание тоже нужны средства, поэтому в наш проект поступила заявка на 500 000 тенге. Люди так горячо откликнулись на эту просьбу и в короткое время после публикации для Эльдара поступило 70 взносов на общую сумму 738 095 тенге. Этого хватит на проезд и проживание, а оставшуюся часть можно добавить на оплату операции.

- Я рада, очень рада. К сожалению, в наше тяжелое время жизнь нашего ребенка зависит от народа. Всем большое спасибо за поддержку, за помощь! - обратилась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА ко всем, кто участвовал в сборе денег для ее сына. - Сейчас нелегко воспринимать чужие проблемы как свои, и все-таки есть такие люди, это наш народ. Без вас мы бы не собрали такую сумму. Ваши добрые сердца и отзывчивость делают нашу жизнь лучше, только с вашей помощью мы собрали нужную сумму, даже больше. Не могу найти слова благодарности. Всем-всем огромное спасибо!

20 апреля Эльдару будет проведен первый этап операции по исправлению гипоспадии.

Братья едут в Астану



Акторе и Айсултан едут к китайским докторам в АстануФото Айгул ДИЛДАБАЙ

Акторе и Айсултан ДИЛДАБАЙ из села Аулиеколь нуждаются в курсах реабилитации, как и все дети с ДЦП. Только ДЦП у братьев немного разный. У Акторе, которому 1 год и 9 месяцев, в медкарте записано: ДЦП, спастическая диплегия. А у 8-летнего Айсултана атонико-астатическая форма тяжелой степени. Кроме того, в этой многодетной семье есть дочь, страдающая эпилепсией. Положение трудное. Дело не только в больших тратах на лечение троих детей. С двумя мальчиками, которые сами не ходят и не сидят, ездить на курсы реабилитации физически тяжело. Но, так или иначе, ездить необходимо в поисках лучшей медицинской помощи.

В течение апреля в Астане работают китайские доктора, и братьям Дилдабай необходимо попасть к ним. У родителей большие надежды на эту реабилитацию, поскольку отзывы других родителей о действенности китайских методов очень хорошие. Реабилитация дорогая, но в «Нужных деньгах» родители мальчиков просили только 500 000 тенге на дорогу и проживание.

Для Акторе и Айсултана поступил 101 взнос на общую сумму 469 100 тенге. Но, кроме них, уже вне рамок нашего благотворительного проекта семье Дилдабай пришла существенная помощь.

- От мечети Аулиекольского района нам домой принесли в конверте 100 тысяч тенге, - говорит мама мальчиков Айгул ДИЛДАБАЙ. - Хочу сказать всем большое спасибо, в священный месяц Рамадан не прошли мимо нашей просьбы. Большая благодарность вам, люди, от всей нашей семьи!

Сейчас в семье идут сборы в дорогу, Акторе и Айсултан успевают попасть на реабилитацию к китайским докторам.

Еще одна операция


Мухаммад обследован и прооперирован в Санкт-ПетербургеФото Мадины АСКАРОВОЙ

5-летнему Мухаммаду Али ГУЛЛИЕВУ из Тобыла предстояла поездка в Санкт-Петербург, причем ехать надо было срочно, потому что решался вопрос об очередной операции и коррекции лечения. У мальчика ретинопатия недоношенных, он почти ничего не видит. Даже те остатки зрения, что есть, удалось сохранить только благодаря предыдущим операциям у офтальмолога Олега Дискаленко, к которому со всего СНГ стараются привезти на прием детей с таким диагнозом. Это означает, что очередь большая и плотная, найти в ней свободное «окошко» очень трудно.

Маленького пациента из Казахстана сам Олег Витальевич помнил и сказал, что постарается найти для Мухаммада окно в расписании. Поэтому, когда из Санкт-Петербурга сообщили, что в клинике ждут Мухаммада, раздумывать и пытаться перенести визит было нельзя. Благодаря тому, что на лечение деньги выделил российский фонд «Прозрение», удалось из этой суммы оплатить дорогу. А уже в клинике объяснили ситуацию и попросили некоторые процедуры предоставить в долг, пообещав вернуть немного позже. Постоянным пациентам в клинике доверяли, а потому все сложилось удачно. Кроме Мухаммада, к российским офтальмологам поехала и его сестра Шамсия, которой требовалось повторное оперативное вмешательство после травмы левого глаза (первый раз ее оперировали в Астане, и неудачно). Перечисления на карту для Мухаммада начали поступать как раз тогда, когда он начал проходить обследование.

Всего поступил 91 взнос на общую сумму 224 039 тенге. К ним добавились еще 280 000 тенге от генерального спонсора нашего благотворительного проекта -ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT). Итого получилась сумма 504 039 тенге.

- У Мухаммада операция прошла хорошо, будем ждать результатов, - поделилась мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - С нами поехала Шамсия, ее обследовали, исправили ошибки астанинских врачей, спасли глаз. Спасибо всем за помощь! Благодаря добрым людям мои дети попали к хорошим врачам, которым я доверяю.

Сейчас Мадина с детьми уже вернулась в Костанай, Мухаммад и Шамсия чувствуют себя хорошо.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 151-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

- кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст);

- на какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов);

- какая сумма требуется, чтобы решить проблему;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются жители только Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

 Фонд проекта «Нужные деньги», 150-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

280 000

Генеральный спонсор - ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT)

Мухаммаду Али Гуллиеву

Поступления на личные карты участников: 738 095 + 469 100 + 224 039 = 1 431 234

13 000

Абдусалам А.

Эльдару Алтаеву

5 000

Расул С.

Эльдару Алтаеву

500

Ислам К.

Эльдару Алтаеву

2 000

Альбина М.

Эльдару Алтаеву

1 000

Гульмира М.

Эльдару Алтаеву

500

Муратжан Н.

Эльдару Алтаеву

500

Шамшинур О.

Эльдару Алтаеву

2 000

Замзагуль М.

Эльдару Алтаеву

6 000

Алымжан Б.

Эльдару Алтаеву

5 000

Зауреш Т.

Эльдару Алтаеву

5 000

Роза Н.

Эльдару Алтаеву

2 000

Айтжан Н.

Эльдару Алтаеву

6 000

Наргиза И.

Эльдару Алтаеву

5 000

Андрей Ц.

Эльдару Алтаеву

2 000

Айзада М.

Эльдару Алтаеву

10 000

Айман Б.

Эльдару Алтаеву

3 500

Анара С.

Эльдару Алтаеву

2 620

Аидам И.

Эльдару Алтаеву

2 620

Назира Ж.

Эльдару Алтаеву

500

Роман Б.

Эльдару Алтаеву

3 500

Ботагоз З.

Эльдару Алтаеву

3 275

Зарина И.

Эльдару Алтаеву

2 000

Асель О.

Эльдару Алтаеву

2 620

Анар Ж.

Эльдару Алтаеву

5 000

Розбуви Б.

Эльдару Алтаеву

500 000

Фарид Х.

Эльдару Алтаеву

500

Кыял М.

Эльдару Алтаеву

500

Алиям М.

Эльдару Алтаеву

2 000

Радик К.

Эльдару Алтаеву

500

Карина М.

Эльдару Алтаеву

1 000

Бюзирам У.

Эльдару Алтаеву

7 250

Жанна А.

Эльдару Алтаеву

4 600

Гулбану Т.

Эльдару Алтаеву

1 000

Марзия Б.

Эльдару Алтаеву

2 500

Светлана Р.

Эльдару Алтаеву

1 500

Женис Б.

Эльдару Алтаеву

2 000

Руслан Н.

Эльдару Алтаеву

500

Руслан Ж.

Эльдару Алтаеву

6 650

Арман К.

Эльдару Алтаеву

2 000

Фарида Б.

Эльдару Алтаеву

150

Бекзат К.

Эльдару Алтаеву

1 000

Владислав З.

Эльдару Алтаеву

1 000

Серик С.

Эльдару Алтаеву

1 000

Тоты А.

Эльдару Алтаеву

1 000

Дияр Х.

Эльдару Алтаеву

1 000

Светлана З.

Эльдару Алтаеву

500

Куат Б.

Эльдару Алтаеву

2 000

Гульбану Ч.

Эльдару Алтаеву

500

Ерсин З.

Эльдару Алтаеву

2 000

Мусалим З.

Эльдару Алтаеву

5 000

Юлия К.

Эльдару Алтаеву

5 000

Наргиза Г.

Эльдару Алтаеву

1 000

Кайша Т.

Эльдару Алтаеву

1 000

Ибагуль Б.

Эльдару Алтаеву

5 000

Алмагуль Т.

Эльдару Алтаеву

10 000

Кайсар Ш.

Эльдару Алтаеву

1 000

Аманбол Ж.

Эльдару Алтаеву

9 000

Адылжан М.

Эльдару Алтаеву

5 000

Арзигуль А.

Эльдару Алтаеву

1 310

Куралай Н.

Эльдару Алтаеву

1 000

Салтанат М.

Эльдару Алтаеву

1 000

Айсулу-Нуршат Ж.

Эльдару Алтаеву

5 000

Фарида И.

Эльдару Алтаеву

1 000

Зульфия Н.

Эльдару Алтаеву

1 000

Максим Д.

Эльдару Алтаеву

1 000

Надирям Х.

Эльдару Алтаеву

5 000

Арзигуль Р.

Эльдару Алтаеву

40 000

Фейруз С.

Эльдару Алтаеву

1 000

Тлектес Ш.

Эльдару Алтаеву

5 000

Татьяна И.

Эльдару Алтаеву

2 000

Абай С.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Тлектес Ш.

Акторе и Айсултану Дилдабай

10 000

Данияр С.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Айым О.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Максим Д.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Зульфия Н.

Акторе и Айсултану Дилдабай

20 000

Кайсар Ш.

Акторе и Айсултану Дилдабай

3 000

Оксана М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

Неля В.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Ибагуль Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

20 000

Евгений Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Анель Е.

Акторе и Айсултану Дилдабай

20 000

Ерлан Е.

Акторе и Айсултану Дилдабай

4 000

Татьяна М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

15 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

Сергей С.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 500

Лиза М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Азамат К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

350

Роза И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 262

Гульназ Т.

Акторе и Айсултану Дилдабай

500

Суюндик Е.

Акторе и Айсултану Дилдабай

4 585

Айдар И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 500

Нишани Х.

Акторе и Айсултану Дилдабай

3 000

Жанель М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

500

Татьяна К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Шынар Д.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 500

Айюп У.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Айдарбек Ж.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Наталья Т.

Акторе и Айсултану Дилдабай

101

Гульжанар Ж.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Зарема К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Айгуль Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Орынбек Т.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 446

Аида Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

450

Данат А.

Акторе и Айсултану Дилдабай

500

Суюндик Е.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Гулшат К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 700

Мадина М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Николай В.

Акторе и Айсултану Дилдабай

3 000

Серик Ж.

Акторе и Айсултану Дилдабай

4 000

Галия Н.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Ольга И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

100

Жанна М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

500

Ксения К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 620

Ерболат И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Бибигуль М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 500

Жумасай А.

Акторе и Айсултану Дилдабай

3 000

Виктория Ж.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Азамат А.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Мади И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Ерлан Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

500

Нина Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Бурамбай И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

Нургуль К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

30 000

Бахытжан Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

966

Жанэль К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Жанар Д.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Айжан Н.

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

Асель Р.

Акторе и Айсултану Дилдабай

10 000

Сергей С.

Акторе и Айсултану Дилдабай

500

Балжан С.

Акторе и Айсултану Дилдабай

4 500

Умсун Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Ердастан Ж.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Айжан Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Асель С.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Роман Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

10 000

Еркегуль С.

Акторе и Айсултану Дилдабай

50 000

Диана Б.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 310

Ерболат И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Анара И.

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 310

Аружан Д.

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 240

Айгуль Т.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 620

Айна А.

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 300

Карылга А.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 620

Акмарал К.

Акторе и Айсултану Дилдабай

3 500

Зауре А.

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

Любовь Л.

Акторе и Айсултану Дилдабай

10 000

Ирина А.

Акторе и Айсултану Дилдабай

10 000

Яна М.

Акторе и Айсултану Дилдабай

300

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 200

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

200

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

Камшат У.

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

3 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

2 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

20 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

5 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

24 240

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 180

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

40 000

С карты другого банка

Акторе и Айсултану Дилдабай

1 000

Азамат Г.

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Ерасыл М.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Азамат Г.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Aigul E.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Туйгын Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

300

Евгения С.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Жаннар Е.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Тимур Ш.

Мухаммаду Али Гуллиеву

149

Камшат К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Арайлы А.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Марал Х.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Асем С.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Эльмира К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 275

Марат У.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Жанна О.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Мадина Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Сауле К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 965

Дияр К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 620

Тулеухан Ж.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 310

Динара Ж.

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Андрей Ц.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 620

Дина Ж.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Алмагуль И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 300

Нурсауле Х.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Берик С.

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Айман Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Олег З.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Сауле Ж.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Самал Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Кирилл Г.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Дархан М.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 620

Гаухар И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Жанар Д.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Роман Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Бахытжамал И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Артур И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Маржанкуль М.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Айсулу И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 620

Фархад М.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 275

Асель Е.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Жандос А.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Ирина Д.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Акмарал И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

300

Алтынай Х.

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Лилия Е.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Григорий Т.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Дания К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Гульбану К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Жанар К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Владимир П.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Кульшат Ж.

Мухаммаду Али Гуллиеву

20 000

Виталий Р.

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Сауле Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Александра Г.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Айгуль А.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Татьяна М.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Эльмира Н.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Досжан К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Татьяна Ш.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Сузанна А.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Динара Г.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Ажар С.

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Владимир Д.

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Лаура А.

Мухаммаду Али Гуллиеву

655

Алина И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Руслан С.

Мухаммаду Али Гуллиеву

100

Асель И.

Мухаммаду Али Гуллиеву

20 000

Ольга Р.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Чингиз У.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Наталья Д.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Алтынай Ж.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Жанар Д.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Евгений Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Ляззат К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Дархан О.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Роза Т.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Аяна Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Бахиткуль Н.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Алена Д.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Лилия Г.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Татьяна М.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Елена Ш.

Мухаммаду Али Гуллиеву

300

Алма А.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Анара А.

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Мейрамкуль С.

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Аягоз Ш.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Нургуль Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Александр М.

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Азель К.

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Алексей Б.

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 930

Айгул Ж.

Мухаммаду Али Гуллиеву

Итого: 1 711 234 тенге

 