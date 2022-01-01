«Ваши добрые сердца...»
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
150-й тур проекта сложился удачно в Рамадан
Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо было собрать полтора миллиона тенге. Тур сложился удачно во многом благодаря тому, что он выпал на священный месяц Рамадан. В это время все мусульмане задумываются о том, как сделать больше добрых дел, и выбор помощи больному ребенку вполне закономерен.
Люди откликнулись
Эльдар будет прооперирован 20 апреляФото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ
У 4-летнего Эльдара АЛТАЕВА из поселка Сокол Узункольского района ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии. Он уже участвовал в «Нужных деньгах», но в этот раз помощь понадобилась из-за другого диагноза. У Эльдара стволовая гипоспадия (мочевой канал открылся не там, где положено по анатомии). Исправлять это можно только хирургическим путем, но в Казахстане такие операции не проводятся. И тут такая удача - в Алматы приезжают хирурги из Москвы. Операция стоит 998 000 тенге. На нее родители мальчика начали собирать, как только узнали об операции. Но на дорогу и проживание тоже нужны средства, поэтому в наш проект поступила заявка на 500 000 тенге. Люди так горячо откликнулись на эту просьбу и в короткое время после публикации для Эльдара поступило 70 взносов на общую сумму 738 095 тенге. Этого хватит на проезд и проживание, а оставшуюся часть можно добавить на оплату операции.
- Я рада, очень рада. К сожалению, в наше тяжелое время жизнь нашего ребенка зависит от народа. Всем большое спасибо за поддержку, за помощь! - обратилась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА ко всем, кто участвовал в сборе денег для ее сына. - Сейчас нелегко воспринимать чужие проблемы как свои, и все-таки есть такие люди, это наш народ. Без вас мы бы не собрали такую сумму. Ваши добрые сердца и отзывчивость делают нашу жизнь лучше, только с вашей помощью мы собрали нужную сумму, даже больше. Не могу найти слова благодарности. Всем-всем огромное спасибо!
20 апреля Эльдару будет проведен первый этап операции по исправлению гипоспадии.
Братья едут в Астану
Акторе и Айсултан едут к китайским докторам в АстануФото Айгул ДИЛДАБАЙ
Акторе и Айсултан ДИЛДАБАЙ из села Аулиеколь нуждаются в курсах реабилитации, как и все дети с ДЦП. Только ДЦП у братьев немного разный. У Акторе, которому 1 год и 9 месяцев, в медкарте записано: ДЦП, спастическая диплегия. А у 8-летнего Айсултана атонико-астатическая форма тяжелой степени. Кроме того, в этой многодетной семье есть дочь, страдающая эпилепсией. Положение трудное. Дело не только в больших тратах на лечение троих детей. С двумя мальчиками, которые сами не ходят и не сидят, ездить на курсы реабилитации физически тяжело. Но, так или иначе, ездить необходимо в поисках лучшей медицинской помощи.
В течение апреля в Астане работают китайские доктора, и братьям Дилдабай необходимо попасть к ним. У родителей большие надежды на эту реабилитацию, поскольку отзывы других родителей о действенности китайских методов очень хорошие. Реабилитация дорогая, но в «Нужных деньгах» родители мальчиков просили только 500 000 тенге на дорогу и проживание.
Для Акторе и Айсултана поступил 101 взнос на общую сумму 469 100 тенге. Но, кроме них, уже вне рамок нашего благотворительного проекта семье Дилдабай пришла существенная помощь.
- От мечети Аулиекольского района нам домой принесли в конверте 100 тысяч тенге, - говорит мама мальчиков Айгул ДИЛДАБАЙ. - Хочу сказать всем большое спасибо, в священный месяц Рамадан не прошли мимо нашей просьбы. Большая благодарность вам, люди, от всей нашей семьи!
Сейчас в семье идут сборы в дорогу, Акторе и Айсултан успевают попасть на реабилитацию к китайским докторам.
Еще одна операция
Мухаммад обследован и прооперирован в Санкт-ПетербургеФото Мадины АСКАРОВОЙ
5-летнему Мухаммаду Али ГУЛЛИЕВУ из Тобыла предстояла поездка в Санкт-Петербург, причем ехать надо было срочно, потому что решался вопрос об очередной операции и коррекции лечения. У мальчика ретинопатия недоношенных, он почти ничего не видит. Даже те остатки зрения, что есть, удалось сохранить только благодаря предыдущим операциям у офтальмолога Олега Дискаленко, к которому со всего СНГ стараются привезти на прием детей с таким диагнозом. Это означает, что очередь большая и плотная, найти в ней свободное «окошко» очень трудно.
Маленького пациента из Казахстана сам Олег Витальевич помнил и сказал, что постарается найти для Мухаммада окно в расписании. Поэтому, когда из Санкт-Петербурга сообщили, что в клинике ждут Мухаммада, раздумывать и пытаться перенести визит было нельзя. Благодаря тому, что на лечение деньги выделил российский фонд «Прозрение», удалось из этой суммы оплатить дорогу. А уже в клинике объяснили ситуацию и попросили некоторые процедуры предоставить в долг, пообещав вернуть немного позже. Постоянным пациентам в клинике доверяли, а потому все сложилось удачно. Кроме Мухаммада, к российским офтальмологам поехала и его сестра Шамсия, которой требовалось повторное оперативное вмешательство после травмы левого глаза (первый раз ее оперировали в Астане, и неудачно). Перечисления на карту для Мухаммада начали поступать как раз тогда, когда он начал проходить обследование.
Всего поступил 91 взнос на общую сумму 224 039 тенге. К ним добавились еще 280 000 тенге от генерального спонсора нашего благотворительного проекта -ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT). Итого получилась сумма 504 039 тенге.
- У Мухаммада операция прошла хорошо, будем ждать результатов, - поделилась мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - С нами поехала Шамсия, ее обследовали, исправили ошибки астанинских врачей, спасли глаз. Спасибо всем за помощь! Благодаря добрым людям мои дети попали к хорошим врачам, которым я доверяю.
Сейчас Мадина с детьми уже вернулась в Костанай, Мухаммад и Шамсия чувствуют себя хорошо.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 151-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.
Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:
- кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст);
- на какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов);
- какая сумма требуется, чтобы решить проблему;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Внимание! К участию в проекте допускаются жители только Костанайской области.
К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.
Фонд проекта «Нужные деньги», 150-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
280 000
|
Генеральный спонсор - ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT)
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
Поступления на личные карты участников: 738 095 + 469 100 + 224 039 = 1 431 234
|
13 000
|
Абдусалам А.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Расул С.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Ислам К.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Альбина М.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Гульмира М.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Муратжан Н.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Шамшинур О.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Замзагуль М.
|
Эльдару Алтаеву
|
6 000
|
Алымжан Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Зауреш Т.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Роза Н.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Айтжан Н.
|
Эльдару Алтаеву
|
6 000
|
Наргиза И.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Айзада М.
|
Эльдару Алтаеву
|
10 000
|
Айман Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
3 500
|
Анара С.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 620
|
Аидам И.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 620
|
Назира Ж.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Роман Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
3 500
|
Ботагоз З.
|
Эльдару Алтаеву
|
3 275
|
Зарина И.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Асель О.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 620
|
Анар Ж.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Розбуви Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
500 000
|
Фарид Х.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Кыял М.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Алиям М.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Радик К.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Карина М.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Бюзирам У.
|
Эльдару Алтаеву
|
7 250
|
Жанна А.
|
Эльдару Алтаеву
|
4 600
|
Гулбану Т.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Марзия Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 500
|
Светлана Р.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 500
|
Женис Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Руслан Н.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Руслан Ж.
|
Эльдару Алтаеву
|
6 650
|
Арман К.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Фарида Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
150
|
Бекзат К.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Владислав З.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Серик С.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Тоты А.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Дияр Х.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Светлана З.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Куат Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Гульбану Ч.
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Ерсин З.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Мусалим З.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Юлия К.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Наргиза Г.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Кайша Т.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Ибагуль Б.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Алмагуль Т.
|
Эльдару Алтаеву
|
10 000
|
Кайсар Ш.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Аманбол Ж.
|
Эльдару Алтаеву
|
9 000
|
Адылжан М.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Арзигуль А.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 310
|
Куралай Н.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Салтанат М.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Айсулу-Нуршат Ж.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Фарида И.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Зульфия Н.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Максим Д.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Надирям Х.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Арзигуль Р.
|
Эльдару Алтаеву
|
40 000
|
Фейруз С.
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Татьяна И.
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Абай С.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
10 000
|
Данияр С.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Айым О.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Максим Д.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Зульфия Н.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
20 000
|
Кайсар Ш.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
3 000
|
Оксана М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
Неля В.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Ибагуль Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
20 000
|
Евгений Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Анель Е.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
20 000
|
Ерлан Е.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
4 000
|
Татьяна М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
15 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
Сергей С.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 500
|
Лиза М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Азамат К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
350
|
Роза И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 262
|
Гульназ Т.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
500
|
Суюндик Е.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
4 585
|
Айдар И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 500
|
Нишани Х.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
3 000
|
Жанель М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
500
|
Татьяна К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Шынар Д.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 500
|
Айюп У.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Айдарбек Ж.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Наталья Т.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Зарема К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Айгуль Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Орынбек Т.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 446
|
Аида Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
450
|
Данат А.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
500
|
Суюндик Е.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Гулшат К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 700
|
Мадина М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Николай В.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
3 000
|
Серик Ж.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
4 000
|
Галия Н.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Ольга И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
100
|
Жанна М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
500
|
Ксения К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 620
|
Ерболат И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Бибигуль М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 500
|
Жумасай А.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
3 000
|
Виктория Ж.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Азамат А.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Мади И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Ерлан Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
500
|
Нина Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Бурамбай И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
Нургуль К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
30 000
|
Бахытжан Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
966
|
Жанэль К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Жанар Д.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Айжан Н.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
Асель Р.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
10 000
|
Сергей С.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
500
|
Балжан С.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
4 500
|
Умсун Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Ердастан Ж.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Айжан Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Асель С.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Роман Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
10 000
|
Еркегуль С.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
50 000
|
Диана Б.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 310
|
Ерболат И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Анара И.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 310
|
Аружан Д.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 240
|
Айгуль Т.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 620
|
Айна А.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 300
|
Карылга А.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 620
|
Акмарал К.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
3 500
|
Зауре А.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
Любовь Л.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
10 000
|
Ирина А.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
10 000
|
Яна М.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
300
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 200
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
200
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
Камшат У.
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
3 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
2 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
20 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
5 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
24 240
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 180
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
40 000
|
С карты другого банка
|
Акторе и Айсултану Дилдабай
|
1 000
|
Азамат Г.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Ерасыл М.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Азамат Г.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Aigul E.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Туйгын Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
300
|
Евгения С.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Жаннар Е.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Тимур Ш.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
149
|
Камшат К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Арайлы А.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Марал Х.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Асем С.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Эльмира К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 275
|
Марат У.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Жанна О.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Мадина Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Сауле К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 965
|
Дияр К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 620
|
Тулеухан Ж.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 310
|
Динара Ж.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 620
|
Дина Ж.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Алмагуль И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 300
|
Нурсауле Х.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Берик С.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Айман Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Олег З.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Сауле Ж.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Самал Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Кирилл Г.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Дархан М.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 620
|
Гаухар И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Жанар Д.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Роман Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Бахытжамал И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Артур И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Маржанкуль М.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Айсулу И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 620
|
Фархад М.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 275
|
Асель Е.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Жандос А.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Ирина Д.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Акмарал И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
300
|
Алтынай Х.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Лилия Е.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Григорий Т.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Дания К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Гульбану К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Жанар К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Владимир П.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Кульшат Ж.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
20 000
|
Виталий Р.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Сауле Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Александра Г.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Айгуль А.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Татьяна М.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Эльмира Н.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Досжан К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Татьяна Ш.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Сузанна А.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Динара Г.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Ажар С.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Владимир Д.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Лаура А.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
655
|
Алина И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Руслан С.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
100
|
Асель И.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
20 000
|
Ольга Р.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Чингиз У.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Наталья Д.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Алтынай Ж.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Жанар Д.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Евгений Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Ляззат К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Дархан О.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Роза Т.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Аяна Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Бахиткуль Н.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Алена Д.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Лилия Г.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Татьяна М.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Елена Ш.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
300
|
Алма А.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Анара А.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Мейрамкуль С.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Аягоз Ш.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Нургуль Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Александр М.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Азель К.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Алексей Б.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 930
|
Айгул Ж.
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
Итого: 1 711 234 тенге
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