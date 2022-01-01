Куда пойти с 10 по 16 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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12 апреля,
12.00
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«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова, сказка
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12 апреля,
14.00
|
«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова
|
13 апреля,
12.00
|
«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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10 апреля,
18.30
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«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
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11 апреля,
18.30
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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12 апреля,
17.00
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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13 апреля,
17.00
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«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)
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15 апреля,
18.30
|
«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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11 апреля,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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12 апреля,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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12 апреля,
17.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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13 апреля,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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13 апреля,
17.00
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Қазақстан - алтын бесігім!» - выставка детского творчества, посвященная международному Дню защиты детей
|
В течение месяца
|
Выставка «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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10 апреля,
17.00, 19.30
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Концерт Турсунбека Кабатова
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11 апреля,
18.30
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Концерт ансамбля «Славянская песня» к 25-летию коллектива. В программе принимает участие ансамбль танца «Костанайские зори»
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14 апреля,
20.00
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КВН. «Борцы» vs «Азия Микс»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Кубок Казахстана. 1/8 финала. «Тобол» - «Жетысу»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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13 апреля, 19.00
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