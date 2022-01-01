Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым обменные пункты и банки должны убрать табло с курсом валют с улиц населенных пунктов. Вы поддерживаете такую инициативу финансового регулятора? Да. Большинство валютных операций совершается онлайн, и в табло нет необходимости.

Скорее да. Курс валют раздражает глаз обывателя и при росте вызывает панику.

Скорее нет. Лучше бы Национальный банк РК занялся реальными проблемами.

Нет. Власти прячут информацию о курсе валют, чтобы не показывать проблемы в экономике.

