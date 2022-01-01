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Куда пойти с 10 по 16 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

12 апреля,

12.00

«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова, сказка

12 апреля,

14.00

«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова

13 апреля,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

10 апреля,

18.30

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия

11 апреля,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

12 апреля,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

13 апреля,

17.00

«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)

15 апреля,

18.30

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 апреля,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

12 апреля,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

12 апреля,

17.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

13 апреля,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

13 апреля,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Қазақстан - алтын бесігім!» - выставка детского творчества, посвященная международному Дню защиты детей

В течение месяца

Выставка «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

10 апреля,

17.00, 19.30

Концерт Турсунбека Кабатова

11 апреля,

18.30

Концерт ансамбля «Славянская песня» к 25-летию коллектива. В программе принимает участие ансамбль танца «Костанайские зори»

14 апреля,

20.00

КВН. «Борцы» vs «Азия Микс»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Кубок Казахстана. 1/8 финала. «Тобол» - «Жетысу»

Костанай, «Тобыл Арена»

13 апреля, 19.00