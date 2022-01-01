Начиная с 2020 года, в Российской Федерации действует система электронных трудовых книжек, являющихся цифровой альтернативой привычным бумажным документам. Теперь сведения о трудовом опыте и местах работы доступны в вашем смартфоне, избавляя от необходимости носить с собой бумажные документы.

Подробную информацию об электронной трудовой книжке вы можете узнать на соответствующих ресурсах Сети.

Что отображается в электронной трудовой книжке

В течение первого года после внедрения системы ЭТК работникам была предоставлена возможность выбора – продолжить использование бумажной трудовой книжки или полностью перейти на электронный формат.

В ситуации, когда работник предпочитает оставить бумажную трудовую книжку (или не выразил никакого предпочтения), работодатель продолжает параллельно вести учет сведений о его трудовой деятельности как в бумажном, так и в электронном формате.

Электронная трудовая книжка содержит следующую информацию:

Идентификационные данные работника: Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС. Сведения о местах работы: названия всех организаций, в которых работник осуществлял трудовую деятельность. Информация о занимаемых должностях и наименованиях структурных подразделений. Даты приема на работу, переводов на другие должности и увольнений. Причины расторжения трудового договора.

Для граждан, впервые поступающих на работу, выбор формата трудовой книжки не предусмотрен – данные об их трудовой деятельности с самого начала формируются только в электронном виде. Это касается всех лиц, которые устроились на работу с 2020 года.

Преимущества

Электронная трудовая книжка (ЭТК) предоставляет ряд значительных плюсов по сравнению с традиционным бумажным аналогом:

Получение выписки из ЭТК занимает считанные минуты и может быть осуществлено в режиме онлайн, что исключает необходимость личного посещения офиса или ожидания бумажной копии. Выписку можно легко сохранить на телефон или другое устройство. ЭТК облегчает процесс приема на работу, особенно при дистанционном трудоустройстве, так как позволяет быстро подтвердить опыт и квалификацию. Автоматизированный ввод данных снижает вероятность возникновения ошибок и неточностей, которые часто встречаются при ручном заполнении бумажных трудовых книжек. Работник всегда может контролировать информацию, внесенную в ЭТК. Это упрощает ведение кадрового учета и снижает административные издержки. Персональные данные сотрудника хранятся на защищенных серверах, что гарантирует безопасность, точность и удобство для каждого россиянина.

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