Электронные трудовые книжки: особенности
Начиная с 2020 года, в Российской Федерации действует система электронных трудовых книжек, являющихся цифровой альтернативой привычным бумажным документам. Теперь сведения о трудовом опыте и местах работы доступны в вашем смартфоне, избавляя от необходимости носить с собой бумажные документы.
Подробную информацию об электронной трудовой книжке вы можете узнать на соответствующих ресурсах Сети.
Что отображается в электронной трудовой книжке
В течение первого года после внедрения системы ЭТК работникам была предоставлена возможность выбора – продолжить использование бумажной трудовой книжки или полностью перейти на электронный формат.
В ситуации, когда работник предпочитает оставить бумажную трудовую книжку (или не выразил никакого предпочтения), работодатель продолжает параллельно вести учет сведений о его трудовой деятельности как в бумажном, так и в электронном формате.
Электронная трудовая книжка содержит следующую информацию:
- Идентификационные данные работника: Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС.
- Сведения о местах работы: названия всех организаций, в которых работник осуществлял трудовую деятельность.
- Информация о занимаемых должностях и наименованиях структурных подразделений.
- Даты приема на работу, переводов на другие должности и увольнений.
- Причины расторжения трудового договора.
Для граждан, впервые поступающих на работу, выбор формата трудовой книжки не предусмотрен – данные об их трудовой деятельности с самого начала формируются только в электронном виде. Это касается всех лиц, которые устроились на работу с 2020 года.
Преимущества
Электронная трудовая книжка (ЭТК) предоставляет ряд значительных плюсов по сравнению с традиционным бумажным аналогом:
- Получение выписки из ЭТК занимает считанные минуты и может быть осуществлено в режиме онлайн, что исключает необходимость личного посещения офиса или ожидания бумажной копии. Выписку можно легко сохранить на телефон или другое устройство.
- ЭТК облегчает процесс приема на работу, особенно при дистанционном трудоустройстве, так как позволяет быстро подтвердить опыт и квалификацию.
- Автоматизированный ввод данных снижает вероятность возникновения ошибок и неточностей, которые часто встречаются при ручном заполнении бумажных трудовых книжек.
- Работник всегда может контролировать информацию, внесенную в ЭТК. Это упрощает ведение кадрового учета и снижает административные издержки.
- Персональные данные сотрудника хранятся на защищенных серверах, что гарантирует безопасность, точность и удобство для каждого россиянина.
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