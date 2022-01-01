1 апреля 1946 г. по решению облисполкома городской парк культуры и отдыха в Кустанае передан из ведения Наркомата коммунального хозяйства в ведение отдела по делам культурных и просветительных учреждений облисполкома.

1 апреля 1946 г. решением Кустанайского облисполкома, в связи с разделением управления НКВД на управления КГБ и НКВД, для управления НКВД предоставлен дом № 28 по ул. Тарана (Тауелсиздик), занимаемый Горосо.

2 апреля 1942 г. Кустанайский горисполком предоставил помещение для приема детей детприемнику НКВД по ул. Московской, 55 (Сьянова).

4 апреля 1962 г. в Кустанае объединена детская неотложная помощь с городской станцией скорой медицинской помощи.

6 апреля 1966 г. Кустанайский горисполком переименовал улицы в районе Перевалбазы: ул. Зерновую в ул. Дружбы, ул. 1-ю Урожайную в ул. Солнечную, ул. 2-ю Урожайную в ул. Юности.

6 апреля 1983 г. горисполком Кустаная отвел земельный участок для строительства областной детской больницы на 300 коек между улицами Свердлова (пр. Абая), Л. Беды, Красноармейской (Хакимжановой), Джамбула.

10 апреля 1946 г. Кустанайский облисполком отвел участок земли Сталинградскому авиаучилищу для строительства аэродрома пл. 314, 5 га на землях Федоровского района.

10 апреля 1957 г. на участке бывшей автобазы № 6, перемещенной за лог Кустанай-Сай, размещена база «Таксомотор».

10 апреля 1957 г. горисполком Кустаная отвел земельный участок под строительство гостиницы на 100 мест для интуристов в границах ул. Пушкина, Тарана, Советская (Байтурсынова), Баймагамбетова.

11 апреля 1951 г. Кустанайский горисполком возбудил ходатайство перед Совмином Каз. ССР о реорганизации смешанной семилетней школы им. 20 лет Октября и мужской семилетней школы им. Павлова в смешанные средние школы.

11 апреля 1973 г. в Кустанайском городском парке принят в эксплуатацию туалет.

12 апреля 1995 г. установлена мемориальная доска Василию Евстафьевичу Головченко по ул. Куйбышева, 98 (Козыбаева).

14 апреля 1986 г. Кустанайский горисполком в целях упорядочения захоронения граждан на почетной аллее решил установить, что захоронению подлежат умершие Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, почетные граждане города Кустаная, воины, погибшие при исполнении интернационального долга, руководящие работники советских партийных органов.

17 апреля 1965 г. на территории Кустанайской областной сельхозопытной станции в 7 км от Кустаная организован филиал Целиноградского сельскохозяйственного института с очным и заочным обучением.

19 апреля 1991 г. центральной аллее парка Победы в Кустанае присвоено название «Аллея героев».

21 апреля 1962 г. с вводом в эксплуатацию здания городской поликлиники по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) в Кустанае в ней развернуты кабинеты для физио-, свето-, грязе-, водолечения.

22 апреля 1959 г. Кустанайский горисполком отвел участок под строительство бани на 100 мест и прачечной на 500 кг сухого белья по ул. Крестьянская (ул. Гагарина, пр. Назарбаева).

22 апреля 1980 г. горисполком Кустаная отвел участок земли под строительство бани на 200 мест по ул. Толстого - Чехова (будущая баня «Самал»).

22 апреля 2003 г. решением акимата Костаная имя А. И. Парадовича, Героя Советского Союза, участника Сталинградской битвы присвоено скверу по ул. Байтурсынова от пр. Аль-Фараби до ул. Тарана (Тауелсиздик).

23 апреля 1965 г. Кустанайский облисполком принял решение о преобразовании поселка Аркалык Аркалыкского района в город областного подчинения. Обратился в Президиум Верховного Совета Казахской ССР.

23 апреля 1975 г. Кустанайский горисполком присвоил звание «Почетный гражданин Кустаная» Героям Советского Союза: Василию Сафроновичу Афанасьеву, Василию Евстафьевичу Головченко, Александру Иосифовичу Парадовичу, Сейтхану Нурмухамбетовичу Темирбаеву.

24 апреля 1946 г. решением Кустанайского облисполкома для расширения городской черты города Кустаная изъяты часть земель пригородных колхозов Кустанайского района как не используемых ими: «Красный передовик» - 6 038 га, «Новая жизнь» - 3 200 га, «Соцжол» - 800 га. Из земель Затобольского района - «Заря Востока» - 2 000 га. Утвердить их для расширения городской черты общей пл.12 638 га.

24 апреля 2008 г. ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Ивану Сергеевичу Щербинину, более 10 лет прослужившему начальником Кустанайского военкомата, присвоено звание «Почетный гражданин города Костаная».

25 апреля 1941 г. в Кустанае при гормилиции организована детская комната. Отпущено 3 000 руб. на оборудование.

28 апреля 1965 г. ул. Восточная в Кустанае переименована в ул. им. Чокана Валиханова.

28 апреля 1965 г. решением Кустанайского горисполкома заложен парк в районе братских могил с наименованием «Парк Победы».

30 апреля 1965 г. Кустанайский облисполком переименовал село Старожиловка Федоровского района в село Кравцово. Пешковской средней школе, где учился Герой Советского Союза чекист Г. М. Кравцов, присвоено имя Кравцова, постановил установить на здании медучилища мемориальную доску с указанием даты учебы в нем Кравцова.