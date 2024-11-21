Кустанайская фельдшерская школа в начале Великой Отечественной войны



Заведующая музеем Костанайского высшего медицинского колледжа Алма Азтаева



Историю деятельности фельдшерско-акушерской школы в предвоенный период читайте в статьях «С планом приема 100 человек» (21 ноября 2024 г.), «Зачет усвоен хорошо» (19 декабря 2024 г.), «Премировать патефоном, шкафом» (13 февраля 2025 г.) и «В расположении школы находится» (13 марта 2025 г.). В годы Великой Отечественной войны преподавателям и их воспитанникам довелось испытать все трудности в подготовке столь необходимых стране медицинских работников, которая продолжалась в усиленном режиме.

Присвоить звание фельдшера



Свидетельство об окончании Кустанайской фельдшерской школы. 1930-1940-е гг.



На рубеже 1930-1940-х годов выпускники, будущие врачи получали соответствующее свидетельство о присвоении звания фельдшера, где в заголовке значилось «Народный комиссариат здравоохранения Наркомздрав КазССР. Кустанайская фельдшерская школа».

Первые дни Великой Отечественной войны не внесли каких-либо изменений в учебный процесс. 30 июня провели очередное педагогическое совещание с повесткой: «Результаты зачетной сессии, перевод на следующий курс и выпуск фельдшеров». Постановили: «Выдать свидетельства об окончании школы с отличием: М. Зенгетаеву, Н. Мухамеджанову, А. Политовой, М. Осякиной и Н. Позняковой. Вольферц, Козловой и Потапенко как сдавшим испытания экстерном, присвоить звание фельдшера. Рудаковой, не сдавшей кожно-венерические болезни и гигиену, до сдачи этих дисциплин выдать временное удостоверение. Мертемирова, не явившегося на выпускные испытания, отчислить из школы».

Приказом от 1 июля 1941 года решено было 12 лучших «студентов-выпускников, отлично окончивших школу и лучших общественников, премировать учебниками». Поощряли в свойственной для советского времени форме. Каждому учащемуся полагался какой-либо учебник по медицине («Первая помощь», «Инфекционные болезни», «Внутренние болезни», «Детские болезни») и в придачу труды классиков марксизма-ленинизма («Ленин и Сталин», «История ВКП(б)»). Судя по документам, на 2-й курс были переведены 77 студентов. В многонациональном коллективе студентов были и лица немецкой национальности, в том числе отличница З. Вольферц.

Вскоре война внесла изменения: начало учебного года перенесли с 1 сентября на 1 августа. Одновременно в приказе от 23 июля сообщалось, что «с переходом на сокращенный учебный план ряд общеобразовательных предметов снимается с учебного плана». В связи с этим увольняли одного за другим «преподавателей по сокращению… с оплатой двухнедельного пособия».

Краткое объяснение к отчету



Общежитие фельдшерско-акушерской школы



«Наркомздраву КазССР. Отделу медобразования. Краткое объяснение к отчету». Такой документ был направлен в вышестоящие органы в начале нового 1941-1942 учебного года. Процитируем: «Занятия в школе начались своевременно, учебные корпуса, общежития и столовая были отремонтированы, преподавателями укомплектована, топливом обеспечена. Что касается оборудования кабинетов наглядными пособиями, то медицинские кабинеты были оборудованы достаточно хорошо. Мы имели массу важных фиксированных препаратов, муляжей схем, рисунков и др., которые на сегодняшний день сложены в шкафы из-за отсутствия помещения и не имения возможности их развивать».

При этом уточнялось «количество учащихся на 15/IX-41 года»: «Всего было 3 основных курса, на которых было 236 человек студентов. 1-й курс - 119 студентов, 2-й курс - 75 и 3-й - 42». Если на двух курсах, которые учились в довоенный период, было 117 студентов, то на первый курс с началом войны было набрано уже 119 человек.

Непременным атрибутом являлось указание на проведение идеологической работы и соответствующей материальной базы: «Имеется библиотека, все студенты и коллектив школы является читателями. Библиотека хорошо оборудована, выписываются газеты: «Известия», «Комсомольская правда», «Казахстанская правда», «Учительская газета», «Мед. работник», местные газеты и др. журналы. Был хорошо оборудованный читательский зал, на сегодняшний день он занят под общежитие».

Особое внимание уделялось разделу «Базы учебно-производственной практики»: больница им. Ленина, роддом, психиатрическая больница, городская поликлиника, детская больница, детская, женская консультация и молочная кухня, вендиспансер со стационаром, тубдиспансер со стационаром, клиническая лаборатория, аптека.

Список сотрудников устанавливается по такому документу, как «Ведомость на выдачу з/платы служащим медфельдшерской школы. 1941 г.» (см. таблицу).

Ведомость 1941 года

Занимаемая должность Осн. оклад 1 Сайфи Х. З. Директор 600 2 Иванов П. П. Зам. директора 350 3 Мартынов В. Ст. бухг. 450 4 Николенко В. Счетовод 275 5 Триполиц Библиотекарь 200 6 Давыдова Л. Н. Секретарь 300 7 Кишкин М. Н. Лабор. 180 8 Крементьева Зав. учеб. част. 430 9 Матвеева Зав. каб. 150 10 Фельдман Зав. пр. пр. 200

«Просим зачислить нас в РККА»



Макиш Зенгетаев, студент Кустанайской фельдшерской школы в 1939-1942 гг.



«Грудью встанем на защиту Родины» - с такой передовицей 6 июля 1941 года вышел очередной военный номер газеты «Сталинский путь». Батальонный комиссар Кустанайского облвоенкомата Е. Герасименко обращался к жителям области: «С чувством великого гнева встретили трудящиеся Кустанайской области весть о разбойничьем нападении германского фашизма на нашу великую социалистическую Родину. Вместе с доблестной Красной армией трудящиеся области охвачены единым патриотическим порывом и горячим желанием грудью встать на защиту границ социалистического отечества».

В газете приводились примеры ряда заявлений жителей города с просьбой зачислить в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Среди них значилось и обращение студентов III курса Кустанайской фельдшерской школы М. Сальниковой, К. Прониной, В. Радько, М. Осякиной, К. Малявиной, Г. Стрижекозиной и К. Поддубной.

«Мы, выпускники, заслушав сообщение В. М. Молотова о разбойничьем нападении германского фашизма на нашу счастливую Родину, отечество трудящихся всего мира, до глубины души возмущены этим бандитским нападением, - писали они. - Мы просим Кустанайский облвоенкомат зачислить нас в действующую Рабоче-крестьянскую Красную армию, для оказания медицинской помощи нашим доблестным воинам. Мы заверяем наше правительство, что отдадим свои силы, а если потребуется и жизнь, борьбе за Родину, за советский народ, за правительство, возглавляемое мудрым вождем трудящихся всего мира Иосифом Виссарионовичем Сталиным».

В отношении сотрудников школы принимали решения «освободить от занимаемой должности в виду призыва в ряды Красной армии». Так, 16 июля 1941 года призвали на фронт «техсекретаря Исмагулова С.» и одновременно «шофера Беспалова М.».

Многие выпускники воевали в качестве военного фельдшера, санинструктора и санитара, в том числе на руководящих должностях.

Один из них был отличник учебы Макиш Зенгетаев. Он родился 14 марта 1922 года в поселке Татьяновском (к/з Шолаксай) в Мендыгаринском районе, обучался в фельдшерской школе с 1939-го по 1942 год. В 1942 году, после сдачи государственных испытаний (госэкзаменов), призван в ряды Красной армии. Погиб 20 февраля 1943 года на Ленинградском фронте.

Исмакан Кишкимбаев в автобиографии отметил, что он учился «с 1936 года с января в городе Кустанае в областной ветфельдшерской школе по 1937 год», будучи «с июля 1941 года призван в РККА». В архиве Министерства обороны СССР отражены данные о его боевом пути: «Исмакан Нургалиевич Кишкимбаев. Место призыва: Пресногорьковский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Пресногорьковский р-н. Время поступления на службу: 19.07.1941. Дата совершения подвига: 15.03.1945-19.03.1945. Воинское звание на момент награждения: мл. лейтенант. Чем награжден: Орден Отечественной войны II степени»

Шангерей Жаныбекович Жаныбеков

В архиве Костанайского медицинского колледжа отражены данные об одном из бывших студентов: «Жанибеков Шангерей Жанибекович в 1942 г. с отличием окончил Кустанайскую фельдшерскую школу, с декабря 1942-го по январь 1946-го - фельдшер дивизиона 1301 пулеметного артполка. 1947-1949 гг. - заведующий отделом здравоохранения Кустанайского райисполкома. 1963 г. - первый секретарь Кустанайского горкома партии. 1976 г. - заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР».

Денисовский историко-краеведческий музей хранит документы об известном земляке: «Жанибеков Шангерей Жанибекович. Родился 15 июня 1924 г. в ауле № 24 (Карпыковка) Денисовского района Кустанайской области. В Красную армию призван военкоматом г. Кустаная. Участник боев на Брянском, 2-м Украинском фронтах, освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. Воинское звание - военфельдшер. Окончил Кустанайский медтехникум в 1942 г. Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й степени, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, «Парасат», медалями: дважды «За отвагу», «За победу над Германией».

- Считаю, что основы медицинских знаний получил в Кустанае, - вспоминал об учебе в фельдшерской школе Аким ОЙФ. - Примером для меня был красавец старшекурсник Жанибеков Шангерей, который заставлял меня яростно учиться даже при свете коптилки.

Аким Исаакович стал впоследствии известным ученым. Процитируем данные Денисовского историко-краеведческого музея: «Поступил в Кустанайскую фельдшерскую школу в 1942 г. Преподаватели были ссыльные: Бараш Е. В. - выпускница Швейцарского университета, Кишкин Н. К. - доцент МГУ, Воинов В. А. - доцент Крымского мединститута, а также аспиранты мединститутов Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова. В 1943 г. призван в Красную армию санинструктором, а затем фельдшером батальона. Приказом министра обороны Жукова Г. К. присвоено звание ст. лейтенанта медицинской службы. Демобилизован в декабре 1945 г. В 1951 г. с отличием закончил 2-й Московский мединститут им. Сталина. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию. Автор более ста научных работ».

Вот такие известные преподаватели и не менее выдающиеся ученики трудились в Кустанайской фельдшерской школе Казахской ССР и выполняли свой долг в тылу и на фронте. В годы Великой Отечественной войны опытные врачи и выпускники школы проявили на деле свой патриотизм и показали все свои профессиональные качества.

Вклад эвакуированных ученых, медицинских работников в настоящее время остается неизученным и требует особого внимания.

Фотографии предоставлены музеем КВМК, архивом КОИКМ, ГАКО, за что автор весьма благодарен.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы.