Куда пойти с 3 по 9 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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5 апреля,
12.00
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«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
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5 апреля,
17.00
|
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+
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6 апреля,
12.00
|
«Теремок», С. Маршак, сказка
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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3 апреля,
18.30
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«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
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4 апреля,
16.00
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«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма. Премьера
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5 апреля,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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5 апреля,
15.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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6 апреля,
12.00
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«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка. Премьера
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6 апреля,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
|
Открытие выставки «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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3 апреля,
18.30
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VIІI международный парад дирижеров имени Н. Молдахметова. Прозвучат традиционные, классические и современные произведения зарубежных и отечественных авторов
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4 апреля,
18.30
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Концерт камерного хора «Әлдилейік әлемді», с участием солистов филармонии и студентов кафедры искусств КРУ им. Байтурсынова
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6 апреля,
18.00
|
Сольный концерт Алматинского мужского хора «Княжичи». 6+
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10 апреля,
17.00, 19.30
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Концерт Турсунбека Кабатова
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
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8 апреля,
19.30
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Вечер юмора Каната Альжапбарова и Кайрата Адильгерея. 6+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф, ¼ финала. «Тобол» - «Иртыш»
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Костанай, СРК «Костанай»
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4 апреля 19.00,
5 апреля, 17.00,
6 апреля, 17.00 (при необходимости)
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