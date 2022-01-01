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Куда пойти с 3 по 9 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

5 апреля,

12.00

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

5 апреля,

17.00

«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+

6 апреля,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

3 апреля,

18.30

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

4 апреля,

16.00

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма. Премьера

5 апреля,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

5 апреля,

15.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

6 апреля,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка. Премьера

6 апреля,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Открытие выставки «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

3 апреля,

18.30

VIІI международный парад дирижеров имени Н. Молдахметова. Прозвучат традиционные, классические и современные произведения зарубежных и отечественных авторов

4 апреля,

18.30

Концерт камерного хора «Әлдилейік әлемді», с участием солистов филармонии и студентов кафедры искусств КРУ им. Байтурсынова

 

6 апреля,

18.00

Сольный концерт Алматинского мужского хора «Княжичи». 6+

10 апреля,

17.00, 19.30

Концерт Турсунбека Кабатова

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

8 апреля,

19.30

Вечер юмора Каната Альжапбарова и Кайрата Адильгерея. 6+

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф, ¼ финала. «Тобол» - «Иртыш»

Костанай, СРК «Костанай»

4 апреля 19.00,

5 апреля, 17.00,

6 апреля, 17.00 (при необходимости)