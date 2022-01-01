

Разного рода мусор - от упаковок до стройматериалов - окантовал контейнер / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

Эту свалку видят корреспонденты «НГ» каждый день прямо из окон редакции, она нашла укромное местечко для разрастания на улице Майлина: между Костанайским домом печати и административным зданием по адресу ул. Майлина, 2/2.

В нем совсем недавно располагался департамент юстиции Костанайской области, а сейчас обустраивается филиал НАО «Госкопорация «Правительство для граждан».

Корреспондент «НГ» зашел с парадного входа и получил ответ: «Мы только переехали в здание и о происхождении свалки перед черных входом не знаем».

Надеемся, что мусор все-таки вывезут в ближайшее время, пока в этой свалке крысы не завелись.

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