Прошу вас разобраться в некоторых вопросах касательно празднования Наурыза. Закладываются ли деньги в бюджет на празднование на уровне района или области? Почему в Камыстинском районе объединяют несколько организаций для того, чтобы устанавливали юрты на площади перед акиматом? Но это не так страшно. Праздник для всех и сами себе должны уметь поднимать настроение и, соответственно, помогать в подготовке.

Но вопрос болезненный: почему на каждую организацию районный акимат расписал «энную» сумму ну в очень приличных размерах, без учета размеров наших зарплат, штата организации. Почему мы, граждане РК и добросовестные налогоплательщики, должны за свой счет проводить мероприятие?

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Комментарий

Редакция направила запрос в акимат Камыстинского района, где просила рассказать, сколько бюджетных средств ушло на празднование, какие именно организации ставили юрты - частные фирмы или бюджетные, которые существуют на государственные деньги, и была ли разнарядка.

- Да, бюджет закладывался. По бюджетной программе 003 - «Поддержка культурно-досуговой работы». На 2025 год было запланировано 2 млн 522 тыс. тенге, из них было потрачено 2 млн 460 тысяч на костюмы артистам танцевальных коллективов и на театрализованное представление, - ответила на запрос «НГ» методист отдела внутренней политики акимата Камыстинского района Зухра ИДРИСОВА.

В ответе сообщается, что на центральной площади села Камысты было установлено 9 юрт:

- юрта «Абай ауылы», за которой были закреплены общеобразовательная школа № 1 и Дом творчества школьников;

- юрта «Алаш ауылы», за которой была закреплена общеобразовательная школа № 2;

- юрта «Өнер ауылы», за которой были закреплены отдел культуры и развития языков, Камыстинская централизованная библиотечная система, Центр обучения языкам, Камыстинский районный Дом культуры, аппарат акима Камыстинского сельского округа;

- четвертая юрта, за которой были закреплены отдел занятости и социальных программ, аппарат Камыстинского районного маслихата, аппарат акима Камыстинского района, филиал «Карьерный центр Камыстинского района» КГУ «Центр трудовой мобильности по Костанайской области»;

- пятая юрта, за которой были закреплены управление государственных доходов по Камыстинскому району, филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», управление статистики Камыстинского района, отдел финансов акимата района, отдел экономики и бюджетного планирования, районное управление казначейства, отдел ЖКХ, отдел архитектуры, строительства и градостроительства, ТОО «Камысты»;

- шестая юрта, за которой были закреплены отдел предпринимательства, отдел сельского хозяйства, отдел земельных отношений, КГП «Ветеринарная станция Камыстинского района», территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в АПК, районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора, районный филиал АО «Казпочта»;

- седьмая юрта, за которой были закреплены отдел внутренней политики, Молодежный ресурсный центр, филиал партии «Аманат», детский сад «Айналайын», филиал АО «Казахтелеком», детская музыкальная школа;

- восьмая юрта, за которой были закреплены отдел полиции, прокуратура района, департамент судебной администрации, отдел по чрезвычайным ситуациям;

- девятая юрта, за которой были центральная районная больница, районное управление санитарно-эпидемиологического контроля, Камыстинский районный государственный архив.

- Все организации, участвовавшие в организации праздника, являются бюджетными... - сообщила Идрисова. - Расходы не были детализированы и указаны в распределениях. Из девяти установленных юрт шесть использовались для организации угощений (наурыз көже, бауырсақ и другие национальные блюда) для личного состава. Например, полный рабочий штат сотрудников Камыстинской РБ - 200 человек, из которых 15 организовывали приготовление угощений для персонала больницы и для прибывших гостей в лице населения. В оставшихся трех юртах прошли показательные торжественные концерты и театральные представления. Разнарядка была организована для распределения задач и закрепления по юртам учреждений и организаций района. Была подписана и доведена акимом района.