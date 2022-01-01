По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 46 лет;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 73 новорожденных: 29 девочек и 44 мальчика. Имена недели: Даниэль, Ярослав, Мирослав, Эльмар, Елхан, Латиф, Глеб, Амирлан, Валериан, Алсу, Таисия, Амели, Анель, Арина, Азалия, Наталья. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 39 лет;

- умерли 38 человек: 21 женщина и 17 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 7 121 вызов, из них 1 705 - к детям;

- поступило 10 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 11 человек, из них 9 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 206 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 176 человек, 130 из них стали донорами (у 15 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).