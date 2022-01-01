Очередная инициатива нашей исполнительной власти - борьба с мусоропроводами! Снова в сфере жилищных отношений внесена очередная смута, провоцирующая негатив к власти.

В подъезде появилось объявление: просьба подойти в КСП и подписать опросники по поводу заваривания мусоропроводов в подъездах и установки мусорных баков во дворе.

Взяла опросные листы и прошла по подъезду. Ни один собственник квартиры даже не расписался в графе «Воздержусь». Все были возмущены тем, что предлагалось лишить нас одного из элементов благоустройства и удобства - мусоропровода. Ссылка на то, что от него антисанитария и вонь в подъезде, - чушь, высосанная из пальца! Дело в том, что мусоропровод - это такая труба вертикальная большого диаметра с вырезанными в ней люками. Низ ее спускается в контейнерное помещение, где находится контейнер для мусора, а в верхней части есть отверстие, выходящее на крышу дома. А так как это труба, то в ней возникает тяга, которая все запахи выносит над крышей дома, и в подъезде нет никакой вони. Конечно, в семье не без урода, кто-то может, выбрасывая мусор, не закрыть люк или засунуть туда что-то габаритное, забивая мусоропровод. Ну что ж, пробиваем, разговариваем с соседями, учим пользоваться. Спущенный пакет с мусором попадает в контейнер, который вывозится каждые два дня. Мусор не разносят ветер, птицы, бродячие животные. Во дворе чисто. Экологично. Удобно.

Уничтожив мусоропроводы, превратим наш город в свалку! Кому это надо?!

Видимо, застройщикам, которые на этом экономят и строят новые многоэтажные жилые дома без мусоропроводов с мусорными площадками - будущие трущобы, с крысами, мышами и стаями птиц, загаживающих все вокруг. Пример: построили дом по ул. Тауелсиздик, 166, без мусоропровода. Разместили площадку для контейнеров во дворе, который является кондоминиумом собственников квартир домов по ул. Пушкина, 175 и ул. Бородина, 107, без их согласия. Стоят три контейнера, без крышек, кусок жести с одной стороны, изображающий изгородь, - от чего? Вокруг мусор разных размеров, вывозят только то, что в контейнере. Остальной мусор лежит длительно, пока кто-нибудь не пожалуется. Рядом дом № 168 по ул. Пушкина, окна которого смотрят на это. Вся вонь и мусор, раздуваемый ветром и разносящийся птицами и животными, относится людям в окна! Возле высокого дома всегда образуются восходящие потоки воздуха и сквозняк, которые разносят мусор, перенося его через кровлю 9-этажного дома на площадь Целинников и по ул. Железнодорожной, то есть более квартала. И каких бы направлений не был ветер, он кружит в нашем дворе, засоряя все вокруг, на деревьях висят грязные пакеты. До постройки этого дома мы не видели столько мусора во дворе. Птицы свободно вытаскивают пакеты с мусором, его растаскивают кошки и собаки по двору, размножаются голуби - эти летающие крысы, селящиеся на технических этажах, доставляя неудобства для тех, кто живет на верхних этажах. Вот где вонь! Вот где антисанитария! Во дворе много мышей. Живу на 7-м этаже. На лоджии все засыпала отравой от мышей, они заходят толпами. На липучках ловятся по 4 штуки сразу. Проводим дератизацию, подкармливаем кошек в подвале. С ужасом представляю, что делается в новом микрорайоне Юбилейный, скоро это будут трущобы, ведь недалеко была городская свалка, значит, крысы прибегут на новые мусорные площадки.

В нашем степном ветреном городе вообще нельзя допускать открытых мусорных площадок! Нельзя допускать строительство жилых домов без мусоропроводов! Если бы наши власти работали в этом направлении, это было бы и «социально», и «демократично», и «слышащее государство». А лишать людей элементов благоустройства - не тот путь!

Проводя письменный опрос по вопросу «заварить мусоропровод», наслушалась много возмущений и негатива в адрес местной власти: «Им что, делать нечего?» А тем, кто поддерживает эту инициативу, советую научиться пользоваться мусоропроводом и канализацией. Канализацию, возможно, тоже демонтировать? А что - тоже в трубах антисанитария! А некоторые тоже ее засоряют, бросая в унитазы всякую дрянь, что застревает в трубах. ГКП «Костанай-Су» содержит целый отдел людей, которые круглые сутки занимаются очисткой колодцев. Тяжелейший труд! Давайте назад в пещеры!

Валентина РАЙКОВА, Костанай