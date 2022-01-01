Куда пойти с 6 по 12 Марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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9 марта,
12.00
|
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. Премьера. 6+
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
|
6, 7 марта,
18.30
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
|
7 марта,
11.00
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«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия. Премьера
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7 марта,
18.30
|
«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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8 марта,
17.00
|
«Бір түп алма ағашы», Ә.Оразбеков, драма
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11 марта,
18.30
|
«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия
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13 марта,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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6 марта,
18.30
|
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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9 марта,
12.00
|
«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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9 марта,
17.00
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«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера
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5 марта,
18.30
|
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115, тел. 50-03-89
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В течение месяца
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«Фарфоровое ассорти» - выставка предметов из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
|
В течение месяца
|
Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»
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В течение месяца
|
«Эхо его голоса. Начало» - выставка памяти Георгия Сокова
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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7 марта,
20.00
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Концерт группы «Жігіттер». 6+
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13 марта,
17.00, 19.30
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Концерт Турсунбека Кабатова, приуроченный к его 45-летию
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28,
WhatsApp +7-705-746-73-54
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10 марта,
19.00
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Ернар Айдар, концерт. 6+
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