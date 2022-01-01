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Куда пойти с 6 по 12 Марта

Потехе - час!

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Что состоится

Областной театр кукол   

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

9 марта,

12.00

«MEN…», Н. Сабашвили, драма. Премьера. 6+

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

6, 7 марта,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев,  драма

7 марта,

11.00

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия. Премьера

7 марта,

18.30

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

8 марта,

17.00

«Бір түп алма ағашы», Ә.Оразбеков, драма

11 марта,

18.30

«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия

13 марта,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

6 марта,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

9 марта,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

9 марта,

17.00

«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера

5 марта,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115, тел. 50-03-89

В течение месяца

«Фарфоровое ассорти» - выставка предметов из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»

В течение месяца

«Эхо его голоса. Начало» - выставка памяти Георгия Сокова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

7 марта,

20.00

Концерт группы «Жігіттер». 6+

 

13 марта,

17.00, 19.30

Концерт Турсунбека Кабатова, приуроченный к его 45-летию

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28,

WhatsApp +7-705-746-73-54

10 марта,

19.00

Ернар Айдар, концерт. 6+