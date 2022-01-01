Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в Костанае из-за того, что «имелся факт высказываний политического характера» на одном из выступлений. Вы согласны, что иностранных артистов нужно ограничивать? Да. Артисты приезжают и уезжают, а наши люди грызутся друг с другом.

Да. Нужно поддерживать казахстанских артистов и продвигать наши ценности.

Нет. Костанайцы могут сами выбрать, идти им на концерт или нет.

Нет. Ограничения напоминают цензуру, на что чиновники не имеют права.

