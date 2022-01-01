3 марта 1971 г. Кустанайский горисполком отвел земельный участок горздравотделу для строительства водогрязелечебницы по ул. Летунова.

3 марта 1976 г. горисполком Кустаная отвел земельный участок тресту «Кустанайтяжстрой» под строительство учебного комбината на 900 ученических мест по ул. 19 Августа (Бородина).

5 марта 1938 г. Кустанайский облисполком утвердил строительство трех элеваторов госсортфонда: на территории города емкостью 250 тыс. пудов, на станции Джаркуль емкостью 180 тыс. пудов и при разъезде Голощекина емкостью 120 тыс. пудов.

7 марта 1978 г. помещение бывшего магазина «Знание» по ул. Баймагамбетова, 79 (сейчас магазин «Раузет») в Кустанае передано областному управлению культуры под выставочный зал.

8 марта 1946 г. постановлением Кустанайского облисполкома отведен земельный участок площадью 3 га для строительства нефтебазы при станции Тобол Южно-Уральской железной дороги.

7 марта 1978 г. горисполком Кустаная объявил открытый конкурс на лучший эскиз-проект памятных юбилейных значков, посвященный 100-летию города. Установлены денежные премии: две первых по 200 рублей; две вторых по 100 рублей; две третьих по 50 рублей.

10 марта 1988 г. Кустанайский горисполком отвел земельный участок производственному лесохозяйственному объединению для строительства магазина «Дары природы» по ул. Калинина (Алтынсарина) - Амангельды.

11 марта 1966 г. Кустанайский горисполком отвел земельный участок облпотребсоюзу под строительство административного здания со сносом жилого дома № 95 по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) и аптеки № 97.

12 марта 1965 г. Кустанайский облисполком утвердил план газификации совхозов и колхозов по районам области.

12 марта 1965 г. постановлением Кустанайского обкома утверждена областная комиссия по приему, трудоустройству и распределению студенческих отрядов по районам области. Председателем назначен П. М. Черныш.

13 марта 1942 г. ликвидирован аппарат уполномоченных по эвакуации по Кустанайской области и городу Кустанаю, горэвакопункт. Утвержден эвакоотдел при исполкоме облсовета.

16 марта 1983 г. в 9 микрорайоне Кустаная открыт ясли-сад № 33 на 140 мест.

20 марта 1974 г. при Кустанайском горисполкоме организован отдел по обмену жилой площади со штатом административного персонала 2 ед. и функциями: проверка и обмен обмениваемой жилплощади, проверка документов, оформление и выписка ордеров. Окончательное решение об обмене жилыми помещениями принимал горисполком.

21 марта 1945 г. Кустанайский облисполком утвердил план организации плодово-ягодных питомников в колхозах, совхозах Кустанайского, Затобольского, Федоровского районов (яблоня, слива, вишня).

21 марта 1945 г. в Кустанае организован государственный сортоиспытательный участок овоще-бахчевых культур и картофеля на базе колхоза «Красный передовик».

21 марта 1958 г. в Кустанае образовано областное управление водного хозяйства с функциями планирования и руководства всеми водохозяйственными мероприятиями, обеспечивающими производительное использование водных и земельных ресурсов для развития орошения в совхозах и колхозах Кустанайской области по ул. Павших Борцов, 117 (ул. Шаяхметова).

24 марта 1986 г. в Кустанае завершены работы по реконструкции пр. Свердлова (пр. Абая), магазинов «Детский мир», «Кооператор», строительству путепровода на аэропорт.

25 марта 1980 г. горисполком Кустаная разрешил специализированному монтажно- эксплуатационному строительному участку ГАИ УВД облисполкома осуществить строительство производственного здания на территории областной Госавтоинспекции по пр. Свердлова (пр. Абая).

28 марта 1973 г. при Кустанайском горисполкоме создана жилищно-бытовая комиссия для проверки жилищно-бытовых условий вступающих в ЖСК (жилищно- строительный кооператив).

31 марта 1970 г. в Кустанае принята в эксплуатацию машинно-счетная станция по ул. Майлина на 3 комплекта счетных машин.

31 марта 1971 г. в Кустанае принят в эксплуатацию магазин на 18 рабочих мест и кафе на 72 места в районе КЖБИ.

31 марта 1976 г. горисполком Кустаная отвел земельный участок облбытуправлению для строительства общежития на 216 мест в микрорайоне № 1 южного жилого района.

31 марта 1986 г. в Кустанае утвержден акт приемки в эксплуатацию учебно-сборный пункт по ул. Урожайная, 18.