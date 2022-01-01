В 149-м туре полностью помогли только одному участнику

Снова возникла ситуация, когда одному участнику удается собрать больше требуемой суммы, а другому не хватает. В таких случаях очень выручает взнос от генерального спонсора ТОО «КазНефть». Кроме того, в этот раз нам помогли костанайские бильярдисты.

Помощь пришлась кстати

В последнее время нам часто приходится писать, что снижение благосостояния граждан сказывается на сборах. Люди готовы помогать нуждающимся, но далеко не всегда удается выделить из своего бюджета даже скромную сумму. Ведь у большей части населения главная забота - дотянуть до следующей зарплаты. Поэтому некоторые туры складываются не слишком удачно, бывает, что по всем заявкам не набирается нужная сумма.

В 149-м туре проект «Нужные деньги» получил предложение о помощи от филиала Федерации бильярдного спорта по Костанайской области.

16 февраля прошел рейтинговый турнир серии Adal Cup, в котором приняли участие 44 бильярдиста. Вступительные взносы участников (за вычетом расходов на организацию соревнования) составили сумму 156 000 тенге. По решению организаторов турнира ее разделили поровну между участниками нашего благотворительного проекта. Таким образом Альмире Мнайдаровой и Роману Пузырькову к сборам добавилось по 78 000 тенге.

Дорога теперь по силам



Скоро Рома поедет в клинику «Здоровое детство» / Фото Ирины ПУЗЫРЬКОВОЙ



6-летний Роман ПУЗЫРЬКОВ из Рудного нуждается в регулярных реабилитациях, как и большинство участников нашего благотворительного проекта. У него врожденные пороки развития головного мозга, левосторонний гемипарез, фокальная эпилепсия, проблемы со зрением, задержка психического развития.

В Екатеринбурге есть клиника «Здоровое детство», в ней Роме смогли предложить самую эффективную методику реабилитации. Мальчик, которому не прочили большого прогресса, научился немного говорить, вставать у опоры, стоять с поддержкой, левая рука получила подвижность и оказалось, что зрение не совсем потеряно. Теперь, опираясь на полученные результаты, надо работать на дальнейший прогресс.

Деньги на саму реабилитацию маме Ромы удалось накопить. А вот 200 000 тенге на оплату дороги уже нет, поэтому маленькая семья Пузырьковых впервые обратилась в проект «Нужные деньги».

На историю мальчика наши читатели откликнулись живо - для него поступили 46 взносов на общую сумму 215 455 тенге и еще 78 000 тенге от участников благотворительного турнира по бильярду. Таким образом, у Пузырьковых на проезд и проживание в Екатеринбурге есть 293 455 тенге. А всем понятно, что никакие деньги в таких поездках лишними не бывают.

- Я хочу сказать всем спасибо за неоценимую помощь, - поблагодарила мама Ромы Ирина ПУЗЫРЬКОВА. - Оказывается, столько людей неравнодушных! А как приятно читать сообщения под переводами, в которых Ромочке желают выздоровления! Люди не жалеют ни денег, ни добрых слов. Спасибо всем за добрые сердца. Спасибо «Нашей Газете» за такой замечательный проект.

Скоро Рома с мамой отправятся в Екатеринбург, и мы надеемся, что приедут они с новыми достижениями.

Цены выросли



Пока шел тур, реабилитация для Альмиры подорожала / Фото Акалтын МНАЙДАРОВОЙ



У 12-летней Альмиры МНАЙДАРОВОЙ из Костаная ДЦП, спастическая диплегия, паралитический вывих бедер. Самая большая мечта девочки - ходить самостоятельно, как это дано многим детям. Она стойко вынесла 4 операции и мучительные послеоперационные периоды. Не каждый взрослый сохраняет волю к победе в таких ситуациях, но Альмира старается, на курсах реабилитации выполняет все требования врачей, не дает себе поблажек. И родители девочки тоже стараются, ведь возить ребенка на реабилитацию с требуемой регулярностью очень непросто. Это тяжелый физический труд и большие материальные затраты.

А ведь еще и клинику нужно подобрать такую, чтоб используемая там методика максимально помогала ребенку. Родителям Альмиры повезло найти такую - это клиника «Канат», которую основал в Кызылорде доктор Сакен Темиркулов. В этом месяце у Альмиры должен начаться очередной курс реабилитации в клинике «Канат». Доктор Темиркулов рекомендовал пройти подряд два курса, но родители девочки, понимая, как трудно сейчас проходят сборы, подали заявку только на 500 000 тенге - стоимость одного курса. Но и их не удалось собрать.

Для Альмиры поступило 37 взносов на общую сумму 95 777 тенге. Еще 78 000 добавились благодаря турниру по бильярду. И поскольку у Ромы сбор сложился удачно, взнос генерального спонсора ТОО «КазНефть» в полном объеме был отдан Альмире. Итого есть 373 777 тенге, которых не хватит на оплату одного курса в клинике «Канат».

- Мы все равно поедем, - говорит мама девочки Акалтын МНАЙДАРОВА. - Я не знаю, что делать, от скольких процедур придется отказаться, это решим на месте, как доктор посоветует. Мы выставили на продажу два телевизора и холодильный ларь. Пока нет покупателей, но если получится продать эти вещи, тогда и реабилитация пройдет лучше. Я на днях позвонила в клинику и узнала, что цена выросла до 650 000 тенге, это плохая новость. Мы благодарны всем, кто помогает, несмотря на трудности.

Альмире не хватает 126 000 тенге для оплаты курса реабилитации по старой цене. А если принять во внимание новую цену, то следует собрать еще 276 000 тенге. В нынешних условиях это почти несбыточно.

10 марта Альмире исполнится 13 лет. Одним из лучших подарков для нее было бы пополнение суммы сбора на реабилитацию. Хотя бы чтобы полностью закрыть оплату одного курса. Поэтому мы, надеясь на отклик читателей, еще раз публикуем данные банковской карты мамы девочки.

Карта Каспи: 4400 4302 2003 1774 Акалтын М.

Карта привязана к номеру телефона: +7-705-576-85-00.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 150-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- Кому и на какие цели нужны средства.

- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.

- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы)? Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 149-й тур