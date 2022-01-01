По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 68 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 75 лет, невесте - 63;

- зарегистрированы 16 разводов;

- зарегистрированы 55 новорожденных: 35 девочек и 20 мальчиков. Имена недели: Герман, Давид, Айбар, Платон, Назым, Темирлан, Даниял, Али, Амели, Ульяна, Хадиша, Аделина. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 40;

- умер 61 человек: 30 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 7 592 вызова, из них 1 855 - к детям;

- поступило 19 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, из них 24 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 347 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 357 человек, 253 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 919 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещено 572 человека;

- за прошедшую неделю полицейские выявили 2 789 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 17 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.