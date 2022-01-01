В ночь на 7 января случилось мне ехать в поезде Алматы - Костанай, и событие, произошедшее в нем, нельзя назвать чем-то особенным, но увиденное повлекло размышления на тему прав, которыми человек наделен в силу закона и Конституции, может активно ими пользоваться, вопрос в том, желает ли он это делать.

Зайдя в Астане в вагон и расположившись в первом купе, я с напряжением ожидала приход остальных попутчиков. Ведь как бывает, повезет - не повезет, люди-то все разные. Появление пожилого мужчины, сидящего в инвалидной коляске, в сопровождении, по всей вероятности, близкого родственника, меня не обеспокоило, проблем общения с людьми с ограниченными возможностями я не испытываю. Сопровождающий заботливо разместил мужчину на нижней полке, разложив багаж, и попрощавшись, удалился. Какой-либо просьбы к пассажирам купе или проводнице об оказании помощи пассажиру в случае необходимости он не высказывал, поэтому мужчина беспокойства у присутствующих не вызывал. Однако ночью у него начался непрекращающийся кашель, он стал задыхаться.

Второй пассажир купе, накануне общавшийся с мужчиной, пригласил проводника, из их разговора стало понятно, что пожилой человек страдает онкологией легких и направляется домой после проведения в столице химиотерапии. Проводник до прибытия состава на ближайшую станцию, где поезд ожидала бригада скорой медицинской помощи, предложила больному воспользоваться медицинским препаратом для улучшения дыхания, так как своих лекарств, в том числе обезболивающих, у мужчины не оказалось.

Не буду детально описывать дальнейшие события и тем более давать субъективную оценку действиям всех лиц, ставших невольными свидетелями и участниками события, в том числе родственников больного, скрывших факт его тяжелой болезни.

Я вот о чем. Людям свойственно публично обсуждать чужие проблемы, жаловаться на государство, не скрою, есть на что, но человек никогда не признается в том, что он ничего не сделал для реализации своих прав, гарантированных законом и Конституцией. Казалось бы, каким образом это может относиться к ситуации, случившейся в поезде? Прямое и вот почему.

Пассажир при наличии тяжелого заболевания без сопровождения совершал поездку в вагоне поезда, в котором даже вполне здоровому человеку некомфортно находиться, в том числе из-за отсутствия элементарных биотуалетов с закрытием на каждой станции.

Стоит только предполагать, какие причины могли побудить родственников человека, ограниченного в движении, взять билет в такой вагон и отправить одного, без сопровождения. Возможно, одной из причин могло быть отсутствие билетов в праздничные дни или отсутствие в составе поезда специализированного вагона. Однако не исключаю и элементарную самонадеянность людей, в сознании которых прочно укрепился принцип «авось пронесет».

Казахстан ратифицировал семь международных конвенций, касающихся прав человека, в том числе Конвенцию о правах инвалидов в 2015 году. Индивидуальная мобильность инвалидов, что прямо следует из статьи 20 конвенции, означает обеспечение доступа инвалидов, выбора способа, времени и доступную цену. Обеспечение принципа доступности инвалидов возложено на государство, которое вправе принимать все надлежащие меры для устранения возникшей дискриминации в отношении такой категории граждан.

Казалось бы, все просто: инвалиды имеют право на комфортный проезд в специализированных вагонах до места назначения, и ничто не препятствует им в реализации права и в его защите всеми доступными средствами в случае нарушения. Но не тут то было.

Несмотря на сведения официальной статистики и громкие заверения должностных лиц об эксплуатации на железной дороге Республики Казахстан 95 вагонов, оборудованных купе для пассажиров с ограниченными возможностями с конструкциями, предусматривающими подъемные устройства, удобными тамбурными зонами, коридорами, позволяющими пассажирам свободно передвигаться на кресле-коляске и пользоваться ванной комнатой с поручнями и низко расположенной раковиной, существует и обратный процесс.

Например, не на последнем месте значатся проблемы убыточности пассажирских железнодорожных перевозок на территории Казахстана, изношенности активов, отсутствия конкурентности.

Поэтому вопрос прав инвалидов и возросшие возможности на получение медико-социальной, психологической, материальной помощи не могут в полной мере эффективно действовать без устранения барьеров в сфере комфортного передвижения таких людей в общественном транспорте, в том числе в поездах дальнего следования, чтобы человек, ограниченный в движении, мог чувствовать себя комфортно.

На первый взгляд, вопрос прав инвалидов на доступность к транспорт, многим покажется не таким острым и не требующим срочного разрешения. Но люди, ограниченные в движении, хотят жить полноценной жизнью сейчас, а не в далеком будущем.

Случившаяся история показала, что люди или не знакомы со своими правами, или не желают ими пользоваться в полном объеме, предполагая невозможность их практической реализации и оставаясь наедине со своими проблемами.

Завершение истории подтверждает данное предположение. На перроне в Костанае больного пассажира встречал родственник, который на недоуменный вопрос проводника «Вы один?» ответил утвердительно.

Я не была свидетелем того, как лежачего больного эвакуировали из купе вагона. Думаю, что это действие предполагало большие сложности и не относилось к числу единичных случаев.

Ирина КАЛЮЖНАЯ, Костанай