В овраге с ручьем в районе ДК «Строитель» постоянно наблюдаю масляные пятна, к тому же в воздухе стоит неприятный запах смеси дизеля и бензина. Через дорогу от этого оврага располагается автозаправочная станция (АЗС) по ул. Бородина. Кажется, что у них протекают емкости с автомобильным топливом, которое впитывается в землю. И вместе с грунтовыми водами все это стекается в глубокий овраг. Нужно принять меры.

Игорь УРБАНАВИЧЮС, Костанай

Комментарий

Руководитель департамента экологии Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что проблема загрязнения оврага известна ведомству с 2021 года, когда откачивали талые воды из колодца по пр. Назарбаева.

- По данному случаю по инициативному заявлению ТОО «Костанайнефтепродукт» департаментом осуществлена проверка деятельности предприятия, проведены лабораторные исследования. Наличия утечки нефтепродуктов с нефтебазы не было обнаружено, - сообщается в ответе. - С момента установления указанного факта при обследовании участков было выявлено незначительное присутствие нефтепродуктов в логу по ул. Рабочей в районе торгового дома стройматериалов (ТДС), которая имеет продолжение в логу по ул. Бородина. При неоднократном обследовании данных участков, в том числе и по вашему обращению, поверхностного слива нефтепродуктов предприятиями в лог не установлено.

Экологи продолжают искать источник загрязнения талых вод нефтепродуктами.

- Департамент не исключает возможность наличия исторического подземного загрязнения нефтепродуктами, - отметил Елеусенов, - так как, согласно информации местных властей, в 2023 году при проведении реконструкции ливневой канализации от «Жастар Сарайы» по проспекту Назарбаева до улицы Рабочей на глубине 4 м в районе проспекта Назарбаева было обнаружено присутствие ГСМ.