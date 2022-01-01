16 января «НГ» опубликовала фото неизолированного участка теплотрассы дома № 173 по пр. Абая. Трубы были открыты у самого погружения в землю, на что и жаловалась жительница Костаная Амина ПЕТРОВА.

- Сверху все выглядит прилично, но если приглядеться, то в самом низу участок абсолютно голый, - рассказывала она. - Получается, греем землю.

Спустя две недели корреспондент «НГ» убедился: участок обмотан изоляционным материалом и больше не «греет землю».



Пр. Абая, 173. Участок теплотрассы возле земли работники КТЭК утеплили / Фото Ксении РЕБИК

Новых жалоб читатели не присылали. Неужели сотрудники КТЭК все трубы «одели»? Или, быть может, на какое-то время зима спрятала невзрачные участки от глаз читателей метелью? Вспоминайте, ищите и добирайтесь к неприкрытым трубам и присылайте их адреса нам.



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