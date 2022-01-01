Куда пойти с 30 января по 5 февраля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
1 февраля,
12.00
|
«Наша репка», Ю. Семенова, сказка
|
2 февраля,
12.00
|
«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|1 февраля, 17.00
|«Міржақып», Е. Төлеубай
|2 февраля, 17.00
|«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
|4 февраля, 10.00
|«Аңдардың қыстағы», Қ. Маратұлы, сказка
|6-7 февраля, 18.30,
8 февраля, 17.00
|«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
|9 февраля, 17.00
|«Көбелектің әні», Е.Жуасбек, драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
30, 31 января,
18.30
|
«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
|
1 февраля,
12.00
|
«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
|
1 февраля,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
|
2 февраля,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
|
2 февраля,
17.00
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
|
6 февраля,
18.30
|
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
|
Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
|
В течение месяца
|
Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...» - открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
31 января,
18.30
|
«Зимний карнавал». В программе концерта - солисты филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов, ансамбль «Славянская песня»
|
7 февраля,
19.00
|
Retro Show. В программе - песни Батырхана Шукенова, Майкла Джексона, Элвиса Пресли
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, +7-705-746-73-54 WhatsApp
|
1 февраля,
16.00
|
Класс-концерт «Эмоции». История о взрослении, эмоциях и счастье на языке танца. Возрастное ограничение 3+
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
Выставка памяти художника Георгия Сокова
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.