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Куда пойти с 30 января по 5 февраля

Потехе - час!

Заведение

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

1 февраля,

12.00

«Наша репка», Ю. Семенова, сказка

2 февраля,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

 

 1 февраля, 17.00 «Міржақып», Е. Төлеубай
2 февраля, 17.00 «Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
4 февраля, 10.00 «Аңдардың қыстағы», Қ. Маратұлы, сказка
6-7 февраля, 18.30,
8 февраля, 17.00		 «Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
9 февраля, 17.00 «Көбелектің әні», Е.Жуасбек, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

30, 31 января,

18.30

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

1 февраля,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

1 февраля,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

2 февраля,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

2 февраля,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

6 февраля,

18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...» - открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

31 января,

18.30

«Зимний карнавал». В программе концерта - солисты филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов, ансамбль «Славянская песня»

 

7 февраля,

19.00

Retro Show. В программе - песни Батырхана Шукенова, Майкла Джексона, Элвиса Пресли

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, +7-705-746-73-54 WhatsApp

1 февраля,

16.00

Класс-концерт «Эмоции». История о взрослении, эмоциях и счастье на языке танца. Возрастное ограничение 3+

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка памяти художника Георгия Сокова