По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 59 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 69;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 62 новорожденных: 32 девочки и 30 мальчиков. Имена недели: Селин, Кирилл, Батыр, Альбина, Элина, Сара, Данелия, Таймас, Амелия, Каролина, Василиса, Милана, Майя, Аврора, Жасмин. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 43 года;

- умерли 34 человека: 21 женщина и 13 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 423 вызова, из них 1 787 - к детям;

- поступили 6 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 6 человек, 4 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 370 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 65 выездов, в том числе 16 на пожары, 23 - на случаи горения, 23 - на аварийно-спасательные работы, 1 - на поисково-спасательные работы. Спасены при АСР - 13 человек, эвакуирован - 1 человек. При ПСР погиб - 1 человек, эвакуированы - 7 человек, из них детей - 2. При пожарах эвакуированы 20 человек;

- в областной центр крови обратились 295 человек, 238 из них стали донорами.