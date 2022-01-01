С транспортом в Костанае ужасная ситуация. Населению должно быть комфортно и удобно добираться.

Утро. Остановка на ТРЦ «Плаза» в сторону центра. Автобус № 10 приезжает уже переполненный. На остановке стоят пассажиры, которым ехать на работу и везти детей по школам и садикам. В чем сложность пустить больше автобусов? Интервал 10-15 минут - это нормально?

Автобус № 12. Утро, 7 часов 28 минут. Та же самая остановка. Приезжает полный автобус. Новый из маленьких. Пассажиры пытаются влезть. Не все помещаются. Очень много школьников и родителей осталось.

Отвез ребенка, возвращаюсь и вижу, что остановка на «Плазе» в это время пустая, а к ней подъезжает старый вместительный 12-й автобус. Где логика?

Если вы интервалы не можете уменьшить и пустить в час пик больше на один автобус, почему не поставить на линию автобус хотя бы большей вместимости?

Порой нужно выйти из своей машины и проехать на общественном транспорте тем, кто ответственный и контролирует его работу! Под вечер, в 21-22 часа, автобусы приходится ждать по 30 минут, чтобы уехать.

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Комментарий

Корреспондент «НГ» задал вопрос о графике движения общественного транспорта в часы пик на аппаратном совещании 23 сентября. В частности, о том, может ли акимат повлиять на перевозчиков, чтобы отреагировали на жалобы людей.

- Мы постоянно с перевозчиками разговариваем, постоянно требуем, чтобы приобретали новые большие автобусы, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Будет автопарк обновляться. А вопрос правомерный. Принимается. Берем в работу. Вот в микрорайоне «Кунай» люди жаловались на проблемы с транспортом. Теперь поставили там на линию четвертый автобус.

К сожалению, в ночь с 23 на 24 сентября произошел пожар в большом боксе, где стояли автобусы. В числе прочих сгорели дотла и три больших автобуса, принадлежащих компании STA, которая обслуживает маршруты №№ 10, 12 . Так что сказать конкретно о том, когда и за счет каких машин разрешит ситуацию перевозчик, пока нельзя.