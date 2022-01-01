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Куда пойти с 26 сентября по 2 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

28 сентября,

12.00

«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка

29 сентября,

12.00

«Путешествие с Красной шапочкой», Ю. Семенова, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

«Краски жизни» - выставка дипломных работ учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

27 сентября, 15.00

Открытие персональной выставки молодого художника Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

23 сентября,

20.00

Концерт - stand up Евгения Чебаткова «При всем уважении», 16+

26 сентября,

18.30

 Концертная программа «Шаттық отаны» посвящена 100-летию народного артиста СССР, лауреату Государственной премии Казахстана С. Мухамеджанову

28 сентября,

20.00

Концерт группы KRASKI

ДК «Мирас» ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

 

28 сентября,

18.30, 21.00

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.

Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно

29 сентября,

17.00

Концертная программа группы «ЛИРА» – мюзикл «С Украиной в сердце», по мотивам оперетты «Свадьба в Малиновке»

Микрорайон Северо-западный, 53-й квартал, 5 (Hanzada)

4 октября, 20.00

Концерт рэп-группы «Каста». 18+

Спортафишка

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Шахтер»

Костанай, стадион «Центральный»

28 сентября, 18:00

 

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

28-29 сентября, 17:00