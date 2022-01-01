Куда пойти с 26 сентября по 2 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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28 сентября,
12.00
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«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
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29 сентября,
12.00
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«Путешествие с Красной шапочкой», Ю. Семенова, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
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В течение месяца
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«Краски жизни» - выставка дипломных работ учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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27 сентября, 15.00
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Открытие персональной выставки молодого художника Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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23 сентября,
20.00
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Концерт - stand up Евгения Чебаткова «При всем уважении», 16+
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26 сентября,
18.30
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Концертная программа «Шаттық отаны» посвящена 100-летию народного артиста СССР, лауреату Государственной премии Казахстана С. Мухамеджанову
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28 сентября,
20.00
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Концерт группы KRASKI
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ДК «Мирас» ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
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28 сентября,18.30, 21.00
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Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.
Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно
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29 сентября,
17.00
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Концертная программа группы «ЛИРА» – мюзикл «С Украиной в сердце», по мотивам оперетты «Свадьба в Малиновке»
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Микрорайон Северо-западный, 53-й квартал, 5 (Hanzada)
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4 октября, 20.00
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Концерт рэп-группы «Каста». 18+
Спортафишка
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Шахтер»
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Костанай, стадион «Центральный»
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28 сентября, 18:00
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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28-29 сентября, 17:00
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