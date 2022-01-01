По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 685 вызовов, из них 1 542 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 434;

- поступило 37 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 51 человек, 47 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 666 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 393 человека, из них поместили 341: 317 мужчин и 24 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 316 человек, 245 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 210 правонарушений;

- за прошедшую неделю выявлено 2 702 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 30 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.