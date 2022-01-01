Сухой остаток. С 16 по 22 сентября
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступило 6 685 вызовов, из них 1 542 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 434;
- поступило 37 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 51 человек, 47 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 666 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 393 человека, из них поместили 341: 317 мужчин и 24 женщины.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 316 человек, 245 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 210 правонарушений;
- за прошедшую неделю выявлено 2 702 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 30 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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