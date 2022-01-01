В 145-м туре помогаем мальчику и девочке

Чтобы полностью удовлетворить три заявки, необходимо собрать ровно 1 млн тенге. Лечение и реабилитация больных детей неуклонно дорожают, как, собственно, и все остальное. А семьи, в которых растут эти дети, не богатеют. Поэтому обращение в благотворительные фонды и проекты становятся порой единственной возможностью обеспечить оплату медицинской помощи.

Все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

В прошлом туре у нас сложилась непростая ситуация, ни одному из трех участников не удалось собрать необходимую сумму. Тогда генеральный спонсор ТОО «КазНефть» пошел на беспрецедентный шаг - каждому из участников на счет были перечислены необходимые деньги. Генеральному спонсору это обошлось в 1 300 000 тенге. Но каждый раз оказывать такую большую помощь ни один генеральный спонсор не сможет, это очевидно. У обычных же людей, которые не проходят мимо чужой беды и делают посильные взносы в наш проект, тоже есть свои траты, а инфляция пожирает любой рост зарплат. К тому же конец лета - очень сложное время для сборов: кто-то только вернулся из отпуска, некоторые традиционно делают летом ремонт в квартире, многие собирают своих детей в школу. Это все понятно, это жизнь. Непонятна позиция государства, не компенсирующего эффективную реабилитацию для своих маленьких граждан. Конечно, бесплатные курсы есть, но только не все они помогают. Хорошую помощь оказывают реабилитологи России и Китая, но бесплатно они работать не будут. Понемногу реабилитология в нашей стране начинает развиваться и когда-нибудь, возможно, у нас детей-инвалидов можно будет ставить на ноги так же хорошо, как и в зарубежных клиниках. Но тем, кто подает заявки на участие в «Нужных деньгах», ждать нельзя. Упущенное время - это упущенное будущее таких детей.

Мы очень надеемся, что в этом туре нам удастся полноценно помочь обоим участникам.

Успеть в октябре



В октябре Богдану нужно быть в Ташкенте / Фото Инны МАКСАКОВОЙ



3-летний Богдан МАКСАКОВ из Костаная участвовал в 134-м и 139-м турах «Нужных денег». У мальчика ДЦП (спастическая форма), ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов (зрение сохранено только на 30 процентов). Диагноз Богдан получил в возрасте 1 года, а чуть позже был признан инвалидом.

По квоте, которая положена при этом статусе, мальчик может получать медпомощь бесплатно. Но распространяется это только на государственные клиники и, разумеется, только в пределах Казахстана. Однако зачастую самые эффективные для своего ребенка курсы родители находят за рубежом. Основные направления - Россия, Китай, а теперь еще и Узбекистан. В столице Узбекистана Ташкенте есть реацентр, в котором работает невропатолог Жамшид Саидов. Его методика уже помогла многим детям, и костанайские родители уже протоптали к нему тропинку. Пока отзывы только положительные. Да и обходится поездка в Ташкент дешевле, чем в Китай.

Родители Богдана тоже записались на курс к доктору Саидову. Они очень надеются на эту поездку. У мальчика уже есть успехи - он научился активно переворачиваться, немного ползать, делает попытки подняться самостоятельно, осваивает слоговую речь. Всего понемногу, но это прогресс, и его надо закрепить и развить.

- Мы, мамы таких деток, постоянно общаемся, делимся информацией, - сказала мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Про доктора Саидова слышу уже не первый раз, очень хороший врач. У Богдана как раз начались такие положительные сдвиги, очень хочется подкрепить наш прогресс хорошей реабилитацией. Но сами мы не соберем денег на поездку. Поэтому снова обращаемся в проект «Нужные деньги». Пожалуйста, помогите поставить сына на ноги!

Поездка в Ташкент предполагалась в сентябре, но мы не смогли взять Богдана в 144-й тур, передвинув его участие в проекте на этот. Родители перенесли курс на октябрь. Но в октябре Богдану нужно быть в Ташкенте обязательно.

Общая сумма с проживанием, лечением и перелетом - 700 000 тенге.

Доходы семьи складываются из зарплаты папы 200 000 и пособия Богдана по инвалидности, которое повысили до 139 000 тенге

Карта Каспи: 4400 4302 7059 0471 Игорь М. (папа Богдана).

Карта привязана к номеру телефона: +7-777-692-44-58



Непрерывные занятия



Аяжан нуждается в непрерывных занятиях ЛФК до конца года / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ



6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная тоже страдает ДЦП, у нее спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия. Девочка участвовала в трех турах нашего благотворительного проекта: 120, 136 и 142-м. Проблема общая для всех детей с ДЦП - нельзя останавливаться, иначе начнется откат назад и можно потерять все, что наработано, вырвано из лап болезни с таким огромным трудом.

Аяжан может сидеть, если обеспечить поддержку спины, начала понимать обращенную речь и учится доносить до окружающих то, что хочет им сказать. Для ребенка, появившегося на свет с букетом диагнозов и первый месяц жизни пролежавшего в реанимации, это уже немало. Родители не устают бороться за свою девочку, она проходит доступные семье курсы реабилитации, массажи, ЛФК. И пусть успехи Аяжан кому-то кажутся небольшими, но с ДЦП всегда так: идет постепенное накопление улучшений, которые сразу могут не проявиться. В любом случае, сойти с этого пути нельзя.

- Невропатологи рекомендовали Аяжан длительно, до января, заниматься ЛФК, - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Для этого никуда не надо ехать, есть специалисты в Костанае. Но курсы ЛФК платные, мы - многодетная семья и не сможем собрать нужную сумму. Поэтому вынуждены просить помощи у «Нужных денег».

Итак, Аяжан нужны занятия ЛФК до января без остановки. Благо, это проходит в Костанае, поэтому нет трат на дорогу и проживание в другом городе. Стоимость по нынешним меркам относительно небольшая - 300 000 тенге.

Доходы: зарплата папы небольшая - 70 000, пособие по многодетности и АСП, есть, но они не помогут скопить на ЛФК, пособие по инвалидности Аяжан - 130 000 тенге. Семья многодетная, Аяжан - самая младшая (четвертый ребенок).

Мы очень надеемся, что удастся собрать для Аяжан необходимые 300 000 тенге.

Карта «Каспи» 4400 4302 9439 8216 Сабира М. (бабушка Аяжан).

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Карта Народного банка 4444 8226 2260 9082 Гульдана М.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-143-55-91.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 144-го тура