О свалке во дворе дома № 116 по ул.Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Нагима САРСЕНОВА.

- Сейчас, пока еще стоит теплая погода, все активно убираются во дворах. В частности, собирают осенние листья. У нас их тоже накопилась куча. Собрали, сложили в огромные черные мешки, которые по сей день и стоят возле контейнеров, - рассказала читательница. - Это вроде не строительный мусор, который не вывозят. К этим мешкам жители добавили картонные коробки и доски. Обращались в «АйКомек», чтобы вывезли хотя бы картон и листья, но все бесполезно.

На месте корреспонденты «НГ» увидели все, что описывала женщина: и картон, и доски, и мешки с листьями.



Ул. Тауелсиздик,116. Из двора никак не вывезут листья, собранные жильцами на субботнике / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 91 по пр. Аль-Фараби, о которой мы писали две недели назад, полностью убрали.



Ул. Козыбаева, 107. Контейнеры из-под окон дома отодвинули, но мусора меньше не стало / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка под окнами дома № 107 по ул. Козыбаева стала еще больше.



Пр. Аль-Фараби, 91. Свалку полностью убрали, но уже появляется новый мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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