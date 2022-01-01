Это сообщение написал мой внук с моих слов. Так как я плохо печатаю самостоятельно.

Я уже не знаю, куда обращаться. Являюсь инвалидом первой группы, проживаю по адресу ул. Маясовой, 27 в Аркалыке. Моя квартира находится с торца дома, где есть площадка и пандус для инвалидов.

Недавно возле нашего дома проложили асфальт. Я, конечно, была только рада этому, но получилось так, что моя площадка перед свежеположенным асфальтом оказалась ниже его уровня. Поэтому при любом затяжном дожде между пандусом и новым асфальтом образуется огромная лужа. Которая не высыхает неделями. Я просто не могу выйти из дома на коляске.

Дважды обращались к акиму с просьбой решить вопрос. Первый раз мне разрешили сделать за свой счет (!), во второй раз просто сказали, что в бюджете нет средств.

Участок совсем небольшой и заасфальтировать его не стоит прямо больших денег в рамках городского бюджета.

Светлана ОЛЬХОВСКАЯ, Аркалык