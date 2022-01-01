О свалке во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья ВОЛКОВА.

- Мусор скопился с двух сторон от контейнеров. Горы коробок, которые никто не хочет вывозить, несмотря на обращения в ПКСК и iKomek, - рассказала она.

На месте мы увидели настоящие завалы картона с обеих сторон от контейнеров.



Ул. Тауелсиздик, 117. Мусор лежит по обе стороны контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О свалке во дворе дома № 107 по ул. Шаяхметова сообщила пенсионерка Гульзада РЫСПАЕВА.

- Двор у нас маленький, весь мусор на виду, поэтому некоторые соседи решили прятать его за контейнерами, - пожаловалась она. - С виду все чисто, а за контейнерами - горы мусора.

В указанном дворе за контейнерами оказалось несколько картонных коробок.



Ул. Шаяхметова, 107. За контейнерами скопились коробки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка по ул. Бородина, 107, о которой мы писали две недели назад, стала еще больше. Свалку по ул. Чехова, 106/1 также не убрали.



Свалка по ул. Бородина, 107 стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Свалку по ул. Чехова, 106/1 за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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