Куда пойти с 19 по 25 сентября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
21 сентября,
12.00
|
«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
|
22 сентября,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
20 сентября,
15.00
|
Открытие выставки работ учащихся художественной школы им. А.И.Никифорова «Краски жизни»
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
23 сентября,
20.00
|
Концерт-stand up Евгения Чебаткова «При всем уважении», 16+
|
26 сентября,
18.30
|
Концертная программа «Шаттық отаны», посвященная 100-летию народного артиста СССР, лауреату Государственной премии Казахстана С.Мухамеджанову. В программе ведущие солисты филармонии и оркестр казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова.
|
28 сентября,
18.30, 21.00
|
Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.
Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
|
19 сентября,
19.00
|
«Сестры», комедия по мотивам пьесы Алексея Слаповского. В ролях: Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Алексей Гришин
|
21, 22 сентября,
12.00, 15.00
|
Цирк World Roblox. В программе: клоун Чупа-Чупс, слоненок Бомбино, веселая игра с тарелочками, голубиная феерия, дрессированные собачки и тигровый питон.
Дети до 4 лет - бесплатно, без предоставления места (билет покупает сопровождающий)
Спортафишка
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - Актобе»
|
Костанай, стадион «Центральный»
|
22 сентября, 19.00
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
|
19-20 сентября, 19.00
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.