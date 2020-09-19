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Куда пойти с 19 по 25 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

21 сентября,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

22 сентября,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

20 сентября,

15.00

Открытие выставки работ учащихся художественной школы им. А.И.Никифорова «Краски жизни»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23 сентября,

20.00

Концерт-stand up Евгения Чебаткова «При всем уважении», 16+

26 сентября,

18.30

Концертная программа «Шаттық отаны», посвященная 100-летию народного артиста СССР, лауреату Государственной премии Казахстана С.Мухамеджанову. В программе ведущие солисты филармонии и оркестр казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова.

28 сентября,

18.30, 21.00

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.

Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

19 сентября,

19.00

«Сестры», комедия по мотивам пьесы Алексея Слаповского. В ролях: Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Алексей Гришин

21, 22 сентября,

12.00, 15.00

Цирк World Roblox. В программе: клоун Чупа-Чупс, слоненок Бомбино, веселая игра с тарелочками, голубиная феерия, дрессированные собачки и тигровый питон.

Дети до 4 лет - бесплатно, без предоставления места (билет покупает сопровождающий)

Спортафишка

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - Актобе»

Костанай, стадион «Центральный»

22 сентября, 19.00

 

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

19-20 сентября, 19.00